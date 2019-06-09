قناة الكأس: مدافع بيراميدز إلى الكويت الكويتي

الأحد، 09 يونيو 2019 - 20:18

كتب : FilGoal

صالح جمعة - عمر ميداني - الأهلي - بيراميدز

زعمت شبكة قنوات الكأس إتمام نادي الكويت الكويتي تعاقده مع مدافع فريق بيراميدز عمرو الميداني.

وأشارت الكأس، وفقا لمصادرها الخاصة، إلى "عمرو الميداني وقع على عقود انتقاله إلى الكويت الكويتي".

صفقة انتقال عمرو الميداني إلى الدوري الكويتي ستكون لمدة موسم واحد، وفقا لمصادر الكأس.

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نادي بيراميدز أعلن في شهر يونيو من العام الماضي تعاقده مع المدافع السوري عمرو الميداني، دون أن يكشف النادي عن مدة التعاقد.

وعلم FilGoal.com أن عقد الميداني مع بيراميدز كان لمدة موسم واحد وانتهى بالفعل ولم يُجدد اللاعب عقده، ليرحل مجددا.

وانضم الميداني إلى بيراميدز قادما من نادي حتا الإماراتي، وشارك مع الفريق في 12 مباراة في الدوري المصري هذا الموسم.

صاحب الـ 25 عاما التحق مؤخرا ببعثة منتخب سوريا استعدادا لمواجهة إيران وديا.

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