بالفيديو – في لقاء الفرص الضائعة.. المنتخب الأوليمبي يخسر وديا أمام أوزبكستان

الأحد، 09 يونيو 2019 - 19:12

كتب : FilGoal

مصر الأوليمبي - أوزبكستان

خسر منتخب مصر الأوليمبي بهدفين دون رد أمام منتخب أوزبكستان في لقاء ودي استعدادا لأمم إفريقيا.

منتخب مصر الأوليمبي تحت قيادة شوقي غريب يستعد لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والتي تستضيفها مصر في نوفمبر من العام الجاري. البطولة المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

واعتمد شوقي غريب على مصطفى محمد في خط الهجوم إلى جانب عمار حمدي وناصر ماهر وإمام عاشور.

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وحرس عمر صلاح مرمى المنتخب، مع مشاركة محمود الجزار وأحمد رمضان "بيكهام" وأسامة جلال ومحمد عبد السلام وأكرم توفيق ومحمد صادق.

هدف منتخب أوزيكستان الأول جاء في الدقيقة 30 عن طريق بوبار عبد الخليقوف من تسديدة يسارية متقنة من داخل منطقة الجزاء هزت شباك عمر صلاح.

الشوط الأول شهد العديد من الفرص للمنتخب المصري كان أبرزها عن طريق مصطفى محمد قبل لحظات من هدف أوزبكستان الأول، ولكن مهاجم المنتخب سقط داخل منطقة الجزاء وفشل في هز الشباك.

عمار حمدي كاد أن يتعادل في الشوط الثاني ولكن تسديدته اصطدمت في الدفاع لتحرم المنتخب من التعادل في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة 90 أطلق ديلشود سايتوف تسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة كتبت الهدف الثاني في شباك المنتخب.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب المصري مجددا أمام منتخب أوزبكستان يوم الثلاثاء المقبل.

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