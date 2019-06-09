تقرير - يونايتد يرغب في استعارة بيل من ريال مدريد.. ويرفض ضمه نهائيا

الأحد، 09 يونيو 2019 - 12:27

كتب : FilGoal

جاريث بيل - ريال مدريد

يستعد نادي مانشستر يونايتد للتقدم بعرض من أجل ضم جاريث بيل نجم ريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسم، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

ويسعى ريال مدريد للتخلص من خدمات نجمه الويلزي، بعدما أوضح زين الدين زيدان مدرب الفريق أنه لا مستقبل للاعب مع فريقه.

ورفض مانشستر يونايتد وتوتنام الحصول على خدمات بيل بمبلغ 75 مليون جنيه إسترليني ويسعى كلاهما للحصول على خدمات صاحب الـ29 عاما بسعر أقل.

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ويرغب يونايتد في ضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية التجديد لموسم آخر إضافي، ما سيوفر على ريال مدريد مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني لمدة موسمين هي قيمة راتب اللاعب.

وينوي يونايتد أن يدفع مبلغا مقابل الصفقة، في حين أن بيل لم يقرر بعد، خاصة بعد فشل الشياطين الحمر في التأهل لدوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

وينوي يونايتد دفع راتب يقدر بـ480 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا وهي قيمة عقد بيل التي وقع عليها مع ريال مدريد في 2016، ويتبقى للاعب 3 أعوام في عقده مع النادي الملكي.

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن عن ضم دانييل جيمس جناح سوانزي سيتي كأولى صفقاته الصيفية بمبلغ 15 مليون جنيه إسترليني.

وانضم الجناح الويلزي إلى ريال مدريد في صيف 2013 قادما من توتنام بمبلغ 101 مليون يورو.

وشارك بيل في 42 مباراة الموسم الماضي ونجح في تسجيل 14 هدفا وصناعة 6 آخرين.

وتعرض بيل لعدد كبير من الإصابات خلال فترة تواجده مع ريال مدريد أبعدته عن تقديم مستواه المعهود، آخرها كان في شهر مارس الماضي.

وبلغت مدة غياب بيل عن ريال مدريد للإصابة ما يقارب 345 يوما مقسمة على أعوامه مع النادي منذ عام 2013 وحتى 2019.

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