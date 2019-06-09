سبورت: سببان جعلا جريزمان يغير وجهته من برشلونة إلى باريس سان جيرمان

الأحد، 09 يونيو 2019 - 11:36

كتب : FilGoal

أنطوان جريزمان

حدث تحول محوري في وجهة أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد خلال السوق الصيفية الجارية، إذ أن صحيفة "سبورت" الإسبانية تقول إن اللاعب في طريقه للانضمام إلى باريس سان جيرمان.

الصحيفة الإسبانية أرجعت سبب تحول وجهة اللاعب لعاملان، هما رفض غرفة ملابس برشلونة لانضمامه بجانب عدد كبير من جماهير النادي التي صفرت ضده حينما زار كامب نو في آخر مرة.

ويبدو أن صافرات جماهير برشلونة ضد اللاعب في تلك الزيارة هي السبب في تحول وجهة جريزمان إلى باريس سان جيرمان.

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وأشار التقرير إلى أن اللاعب صاحب الـ28 عاما قد قابل ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان وأتم معه الاتفاق على كل شيء.

وألمح التقرير إلى أن برشلونة يرى أن أسلوب وطريقة لعب جريزمان مناسبة للغاية لاحتياجات سواء النادي أو إرنستو فالفيردي مدرب البلوجرانا.

جريزمان أعلن في وقت سابق قبل نهاية الموسم المنصرم عن رحيله عن أتليتكو مدريد خلال السوق الصيفية الجارية.

فور ذلك الإعلان قالت تقارير صحفية إن وجهة النجم الفرنسي وبطل كأس العالم 2018 ستكون برشلونة لا محالة، مع بعض التقارير الأخرى التي أشارت لدخول ريال مدريد على خط الصفقة.

وستصبح قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب 120 مليون يورو بحلول شهر يوليو المقبل.

صاحب الـ28 عاما انضم إلى أتلتيكو خلال صيف 2014 بمبلغ 30 مليون يورو، ويمتد تعاقده الحالي مع الفريق حتى صيف 2023.

وشارك جريزمان خلال الموسم الجاري في 48 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 21 هدفا وصنع 10 آخرين.

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