سكاي: يونايتد يقدم عرضا لضم مدافع بالاس

الأحد، 09 يونيو 2019 - 11:16

كتب : FilGoal

آرون بيساكا

قدم نادي مانشستر يونايتد عرضا لضم آرون وان بيساكا مدافع كريستال بالاس خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية. وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

وقال التقرير إن يونايتد يحاول ضم لاعبا ليسد العجز بعد رحيل أنطونيو فالنسيا عن صفوف الفريق.

ويتبقى لبيساكا 3 أعوام في عقده مع كريستال بالاس، في حين أن فريقه لا ينوي بيعه لكن هناك شرط وحيد للبيع، وهو توافر عرض كبير لا يرفض من يونايتد.

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وضم يونايتد أولى صفقاته في السوق الصيفية، دانييل جيمس جناح سوانزي سيتي.

في حين أنه رحل عن صفوفه الثنائي أندير هيريرا وأنطونيو فالنسيا بعد انتهاء مدة تعاقدهما مع النادي الإنجليزي.

وسيبدأ مانشستر يونايتد جولته التحضيرية يوم 13 من شهر يوليو المقبل سيواجه خلالها فريققي بيرث جلوري وليدز يونايتد.

صاحب الـ 21 عاما انضم إلى الفريق الأول من كريستال بالاس قادما من الأكاديمية في يناير 2018 وشارك خلال الموسم الجاري في 39 مباراة بكل المسابقات صنع خلالها 4 أهداف.

هل يمكنك اختيار التشكيل المثالي لمانشستر يونايتد بعد انتهاء الموسم؟

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