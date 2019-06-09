اسكواش - وادي دجلة يهيمن على جوائز الأفضل في ختام الموسم

الأحد، 09 يونيو 2019 - 10:38

كتب : محمد سمير

وادي دجلة

سيطر نادي وادي دجلة على جوائز الأفضل في رياضة الاسكواش هذا الموسم بحفل أقامه الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين PSA أمام الأهرامات.

ويأتي الحفل لتوزيع جوائز الأفضل في الموسم على هامش بطولة ختام الموسم لأفضل ٨ لاعبين على مستوى الرجال والسيدات.

وينظم وادي دجلة بطولة ختام الموسم لأفضل ٨ لاعبين في مول العرب بمنطقة السادس من أكتوبر وتبدأ غدا الأحد وحتى الجمعة المقبل.

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وحصل علي فرج المصنف الأول عالميا ولاعب وادي دجلة على جائزتي أفضل لاعب وصاحب أفضل روح رياضية.

أما رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا فحصدت جوائز أفضل لاعبة وأفضل روح رياضية وصاحبة أفضل نقطة في الموسم.

وحصلت نوران جوهر لاعبة دجلة على جائزة أفضل لاعبة شابة، كما حصل يوسف إبراهيم زميلها في وادي دجلة على جائزة أفضل لاعب شاب.

وتقام بطولة ختام الموسم لأفضل ٨ لاعبين في الرجال والسيدات حصدوا نقاط في البطولات الكبرى.

ويقسم اللاعبون على مجموعتين يتأهل الأول والثاني إلى نصف النهائي.

وجاء تقسيم المجموعات كالآتي

الرجال

المجموعة الأولى: علي فرج وكريم عبد الجواد ومحمد أبو الغار والنيوزلاندي بول كول.

المجموعة الثانية: محمد الشوربجي وطارق مؤمن والبيروفي دييجو إلياس والألماني سيمون روزنر.

السيدات

المجموعة الأولى: رنيم الوليلي والفرنسية كاميل سيرم والويلزية تيسني إيفانز والنيوزلاندية جويل كينج.

المجموعة الثانية: نور الشربيني ونور الطيب ونوران جوهر والإنجليزية سارة جان بيري.

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