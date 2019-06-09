من أسوان والدقهلية.. ثنائي مصري في كوبا أمريكا 2019

تواصل قطر طريقها في تجنيس اللاعبين وبناء جيل جديد من المُجنسين استعداد لكأس العالم 2022.

الخطة القطرية التي تبدأ من أكاديمية إسباير دائما أسفرت عن العديد من الأسماء التي ارتدت قميص العنابي سابقا ومع مرور الوقت ساهمت في فوز قطر بكأس آسيا لأول مرة في تاريخها.

مشاركة قطر الأولى في كوبا أمريكا كأول منتخب عربي يشارك في المحفل اللاتيني تعيد للأذهان شكوى الإمارات من اعتماد قطر على المُجنسين بداية العام.

العديد من الأسماء وأمامها جنسيات مختلفة انتهت بفوز قطر الآسيوي ومن ثم المشاركة بكوبا أمريكا في قائمة تضم 3 لاعبين مصريين سيتواجدون في البرازيل خلال أسبوع من الآن.

القائمة النهائية التي ضمت 23 لاعبا لقطر في كوبا أمريكا شهدت تواجد الجنسيات التالية.

البرتغال: بيدرو ميجيل

العراق: بسام الراوي

السودان: عبد الكريم حسن – عبد العزيز حاتم – حامد إسماعيل – المعز علي – عاصم ماديبو

الجزائر: خوخي بوعلام – كريم بوضياف

تنزانيا: أكرم عفيف – علي عفيف

Our national Team squad 🇶🇦 for #CopaAmérica2019 🇧🇷 pic.twitter.com/FtAeBcDipM — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) May 30, 2019

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الثنائي المصري أحمد فتحي عبدون وأحمد علاء الدين يتواجدون في قائمة العنابي القطري بعدما سبق لهم التتويج بلقب كأس آسيا 2019 رفقة عبد الرحمن مصطفى لاعب الجمارك المصري السابق.

الأخير لم يتواجد في القائمة المشاركة بكوبا أمريكا بعدما تم استبعاده.

من أسوان والدقهلية

ليس حسين ياسر المحمدي أو شقيقيه محمد وأحمد أبرز من ارتدى قميص المنتخب القطري من أصول مصرية فهناك أيضا أحمد السيد عبد المقصود ومحمد عليّ الدين.

أحمد علاء الدين ابن المهندس علاء بدر من الدقهلية صاحب القميص رقم (7) سبق له المشاركة بقميص قطر وحصد لقب هداف كأس آسيا للشباب تحت 23 عاما برصيد 6 أهداف وشارك في أولمبياد ريو 2016.

حيث ارتدى قميص الريان في الفترة من 2010 حتى 2017 وانتقل الموسم الماضي لصفوف الغرافة وشقيقه محمد يرتدى حاليا قميص الريان وسجل الموسم المنصرم 5 أهداف في 19 مباراة.

الجناح البالغ 26 عاما شارك في 21 مباراة دولية سجل هدفين في شباك سنغافورة والأردن، وكان قريبا من العودة لمصر في سوق الانتقالات الماضية.

ومن أسوان يتواجد أحمد فتحي عبدون من قرية السيالة وهو نجل فتحي عبدون لاعب أسوان السابق الذي سبق له السفر لقطر ليتولي مهمة تدريب شباب السد القطري منذ 1995 ويتولي حاليا قطاع الناشئين في سموحة.

فتحي توج بلقب كأس آسيا 2019 يشغل مركز متوسط الميدان الدفاعي ويبلغ 25 عاما شارك في 8 مباريات فقط بقميص العنابي.

والده دافع عنه كون اللاعب يعيش في قطر وحصل على الجنسية في الصغر بعدما سافر وهو بسن العاشرة.

ولعب فتحي بقميص السد القطري ثم انضم لصفوف العربي وتدرب على يد حسن شحاته في صفوف العربي عام 2011 عندما كان في صفوف فريق الشباب.

قطر تشارك في كوبا أمريكا 2019 وتقترب من المشاركة في نسخة 2020 استعدادا لكأس العالم وقد نرى في النسخة المقبلة أسماء مصرية بقميص العنابي بتأثير أكبر.

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