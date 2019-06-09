تنطلق مساء اليوم الأحد بطولة ختام الموسم لأفضل 8 لاعبين في العالم لرجال وسيدات الاسكواش، وتقام في مول العرب بالسادس من أكتوبر في مصر بمشاركة 5 مصريين في منافسات الرجال و4 مصريات بالسيدات.

وشدد عمر عبد العزيز المدرب العام للمنتخب الوطني للناشئين والمدير الفني لكريم عبد الجواد ونوران جوهر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com أن تلك البطولة هي الأقوى في الموسم لأنها تضم أفضل 8 لاعبين في العالم كما أن جوائزها المالية كبيرة مثل البطولات الكبرى.

وقال عمر عبد العزيز: "هناك اختلاف بين تلك البطولة وباقي بطولات الموسم، فتلك المنافسة الختامية تقام بين أفضل 8 لاعبين في العالم طوال الموسم مما يجعل المنافسة قوية سواء في الرجال أو السيدات".

وتابع "سابقا كانت تلك البطولة بدون نقاط، أما النسخة الجارية فسيكون هناك إضافة نقاط تصل للفائز حوالي 1500 نقطة (زائدة) عن متوسط نقاط الموسم وبالطبع ستؤثر بشدة في التصنيف العالمي".

وأوضح عبد العزيز "أعتقد أن تلك النقاط ستغير من تصنيف شهر يوليو المقبل بسبب فارق النقاط الصغير بين كاميل سيرم ونوران جوهر ونور الطيب المصنفات من الثالث إلى الخامس".

وتقام بطولة ختام الموسم للمرة الأولى في مصر وبتنظيم نادي وادي دجلة الذي قرر إقامتها في مول العرب من أجل زيادة شعبية اللعبة بين الجماهير.

وأضاف عمر عبد العزيز "يقسم اللاعبون على مجموعتين في الرجال ومثلهما في السيدات، ولا توجد مجموعة سهلة فهؤلاء هم أفضل 8 في العالم لذلك من الطبيعي أن يفوز أي لاعب على الآخر وهو ما يزيد من إثارة ومتعة البطولة".

وأوضح عبد العزيز عن مجموعات السيدات "المجموعة الأولى لرنيم الوليلي أفضلية على اللاعبات الأجانب الفرنسية كاميل سيرم والويلزية تيسني إيفانز والنيوزلاندية جويل كينج، وأتوقع أن تتأهل".

وتابع "المجموعة الثانية صعبة جدا خاصة بين الثلاثي نور الشربيني ونور الطيب ونوران جوهر وسيكون من الصعب خروج أحدهم بجانب وجود الإنجليزية سارة جان بيري".

وعن توقعاته قال عبد العزيز: "من الصعب جدا التوقع وسط أفضل 8 لاعبين في العالم، لكن من خلال التصنيف ومشوار الموسم أعتقد أن رنيم الوليلي هي الأقرب".

وأخيرا وجه عبد العزيز رسالة إلى نادي وادي دجلة منظم البطولة "أريد شكر نادي وادي دجلة فلولاه لتم إلغاء تلك البطولة هذا العام، كان هناك تعاقد بين الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين ودبي لإقامة البطولة 3 سنوات لكن انسحب الراعي الرسمي بعد نسختين والنسخة الحالية كانت مهددة بالإلغاء".

وتابع عبد العزيز "تواصل وادي دجلة مع البنك التجاري الدولي ونجح في استضافة النسخة الجارية هنا في مصر في مكان رائع مثل مول العرب لتزيد من شعبية اللعبة".

وتقام بطولة ختام الموسم في مول العرب بمنطقة ذا بارك حتى يوم الجمعة المقبل.

وأتم عبد العزيز حديثه "سعيد بتفاعل الناس معي بصفة شخصية في الفترة الأخيرة للسؤال عن رياضة الاسكواش خاصة بعد استضافة مصر لأكثر من بطولة مثل الجونة والأهرامات ووادي دجلة ونادي بلاك بول، كل ذلك يؤثر في زيادة شعبية اللعبة".

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