مواعيد مباريات الأحد 9-6-2019 والقناة الناقلة لنهائي دوري أمم أوروبا

الأحد، 09 يونيو 2019 - 00:17

كتب : FilGoal

رونالدو

يسدل الستار يوم الأحد على نهائيات دوري أمم أوروبا البطولة التي بدأت نسختها الأولى في سبتمبر الماضي وبعد ساعات نتعرف على بطلها في مباراة مرتقبة بين البرتغال وهولندا.

يتواجه الأخيران في المباراة النهائية على ملعب دراجاو في بورتو بالبرتغال في تمام الساعة 8:45 مساء بتوقيت القاهرة وتنقل قناة beIN sports 1 المباراة.

وعلى نفس القناة وفي تمام الساعة الثالثة عصرا يلتقي منتخبا سويسرا وإنجلترا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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ومع الاستعداد لكوبا أمريكا التي تنطلق يوم الجمعة، تلعب البرازيل مباراة ودية أمام هوندوراس في تمام الساعة التاسعة مساء وتنقل قناة beIN sports 2 المباراة.

وتلعب غانا ضد ناميبيا مباراة ودية في إطار استعدادات المنتخبين لكأس إفريقيا 2019. وتواجه الكاميرون حاملة لقب البطولة فريق زامبيا.

وتواجه أوغندا فريق تركمنستان وتلعب الكونغو الديموقراطية أمام بوركينا فاسو.

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