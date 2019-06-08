بالفيديو - بطل العالم يسقط في تركيا.. وإيطاليا تسحق اليونان بتصفيات أوروبا

السبت، 08 يونيو 2019 - 22:50

كتب : FilGoal

تركيا

حققت تركيا مفاجأة كبيرة بفوزها يوم السبت على ضيفتها فرنسا بهدفين دون رد في الجولة الثالثة من تصفيات يورو 2020، بينما استعرضت إيطاليا في أرض اليونان وسحقت أحفاد الإغريق بثلاثة أهداف دون رد.

واقتنصت ألمانيا ثلاث نقاط بفوز سهل على مضيفتها بيلاروسيا بهدفين دون رد، وفي المباراة رقم 100 لايدين هازارد، نجم بلجيكا المنضم حديثا إلى ريال مدريد، تفوق منتخب الشياطين الحمر على ضيفه كازاخستان بنتيجة 3-صفر.

على ملعب توركو أرينا ومع احتشاد جماهير تركية متحمسة لمنتخبها، عانى أبطال العالم وتلقوا أول خسارة في التصفيات بعدما منيت شباكهم بهدفي كان ايهان وسينجيز أوندير في الدقيقتين 30 و40.

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وارتقى الأتراك لصدارة المجموعة الثامنة رافعين رصيدهم إلى 9 نقاط بينما تراجعت فرنسا للوصافة ورصيدها 6 نقاط.

وفي الجارة اليونان وعلى ملعب أثينا الأوليمبي تألق رفاق جيورجيو كيلليني وأسقطوا أصحاب الأرض بأداء رائع صاحبه ثلاثة أهداف في الشوط الأول سجلها نيكولو باريلا ولورينزو إنسيني وليوناردو بونوتشي في الدقائق 23 و30 و33.

وعزز الإيطاليون موقعهم في صدارة المجموعة العاشرة رافعين رصيدهم إلى 9 نقاط وظلت اليونان ثالثة الترتيب ورصيدها 4 نقاط.

وحققت ألمانيا ثاني انتصار في التصفيات بإسقاط فريق بيلاروسيا المتواضع بهدفي ليروي ساني وماركو رويس في الدقيقتين 13 و62، رافعة رصيدها إلى 6 نقاط في وصافة المجموعة الثالثة خلف أيرلندا الشمالية (9 نقاط).

وارتفع رصيد بلجيكا إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة 11 بفوزها الثالث تواليا في التصفيات والذي تحقق على حساب كازاخستان بأهداف دريس ميرتينز وتيموتي كاستانيي وروميلو لوكاكو في الدقائق 11 و14 و50.

وفي المجموعة ذاتها نجت اسكتلندا من السقوط في فخ التعادل أمام ضيفتها قبرص بهدف متأخر سجله أوليفر بورك في الدقيقة 89، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1 بعدما تقدم أندرو روبرتسون لأصحاب الأرض في الدقيقة 61 وأحرز للضيوف يوانيس كوسولوس في الدقيقة 87.

وتساوت اسكتلندا مع روسيا بعد ارتفاع رصيدها إلى 6 نقاط لكن فارق الأهداف يمنح الأخيرة المركز الثاني.

وتبدأ الجولة الرابعة من التصفيات يوم الاثنين وتلعب يوم الثلاثاء ألمانيا أمام إستونيا وأندورا ضد فرنسا وبلجيكا ضد اسكتلندا وإيطاليا ضد البوسنة والهرسك.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة من المجموعات الـ12 إلى بطولة يورو 2020 المقامة في 12 دولة أوروبية.

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