حارس جنوب إفريقيا: لا يتم تقديرنا بالشكل الكافي.. سنفاجئ الجميع

السبت، 08 يونيو 2019 - 16:48

كتب : FilGoal

دارين كيت - حارس جنوب إفريقيا

يرى دارين كيت حارس مرمى منتخب جنوب إفريقيا أن منتخب بلاده لا يتم تقديره بالشكل الكافي قبل بطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر.

وقال حارس بيدفيتس ويتس لصحيفة "كيك أوف": "أعتقد أننا نملك تشكيلا جيدا في الوقت الحالي. لا يتم تقديرنا بالشكل الكافي، وهذا سخيف".

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وأضاف مستدركا "لكننا سعداء بذلك، سعداء بعدم تقديرنا، وسعداء بتشكيك الناس في قدراتنا لأنه في كل مباراة سوف نلعب ونظهر أنفسنا وما نحن قادرين على فعله".

وتابع "حتى اللاعبين المحليين فإنهم يلعبون في دوري تطور كثيرا، أما المحترفين فهم يتطورون بالخارج، فنندمج مع بعضنا البعض ما يجعلنا أفضل".

وأتم "في كل مباراة أو تدريب نحاول أن نكون أفضل لذا نحن نسعى للتطور دائما وإن كان الناس يظنون عكس ذلك فسوف نفاجئهم".

جنوب إفريقيا تحل في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات المغرب وكوت ديفوار ونامبيا.

في التصفيات احتل البافانا بافانا وصافة المجموعة الخامسة خلف نيجيريا برصيد 12 نقطة من 3 انتصارات ومثلهم من التعادلات.

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