رسميا – مونتنيجرو تعلن إقالة مدربها الصربي "بسبب التغيب عن لقاء كوسوفو"

السبت، 08 يونيو 2019 - 13:58

كتب : FilGoal

ليوبيسا تومباكوفيتش - الجبل الأسود

أعلن الاتحاد المونتنيجري لكرة القدم، إقالة ليوبيسا تومباكوفيتش المدير الفني الصربي السابق للفريق.

وجاء قرار الاتحاد المونتنيجري على خلفية تغيب المدرب عن لقاء مونتنيجرو مع كوسوفو مساء أمس الجمعة في تصفيات يورو 2020.

وأصدر الاتحاد المونتنيجري بيانا رسميا، قال فيه "بغض النظر عن أن تغيب المدرب عن حضور اللقاء كان مفاجأة غير سارة بالنسبة لنا، فهو يمثل خرقا لواجباته المهنية المنصوص عليها في التعاقد".

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وأبدى الاتحاد المونتنيجري أسفه أيضا لتغيب الثنائي فيليب ستويكوفيتش وميركو إيفانيتش عن اللقاء، قائلا "هي أشياء لا تمت للرياضة بصلة، وتعد خسارة لكرة القدم كلها".

ما الذي حدث؟

رفض ليوبيسا تومباكوفيتش المدير الفني الصربي لمنتخب مونتنيجرو التواجد في ملعب المباراة وتولي المسؤولية أثناء مواجهة كوسوفو في تصفيات يورو 2020.

كما غاب ماركو إيفانيتش وفيليب ستيجكوفيتش لاعبا ريد ستار بلجراد ذوي أصول صربية عن المباراة بداعي عدم الاعتراف بكوسوفو كونها جزءًا من صريبا.

واستقلت كوسوفو عن صريبا في 2008 فيما سبقها مونتنيجرو بالانفصال عن صربيا في 2006.

المباراة أقيمت بدون جماهير نظرا للهتافات العنصرية ضد اللاعبين الإنجليز في مارس الماضي في التصفيات والتي عوقب على إثرها اتحاد مونتنيجرو.

ووفقا لبعض التقارير الصربية فأن اتحاد مونتنيجرو حذر المدير الفني واللاعبين من الانسياق وراء المشاكل السياسية ورفض المشاركة في المباراة.

أريانت موريتش حارس مانشستر سيتي الإنجليزي شارك بقميص كوسوفو أمام مونتنيجرو الذي مثلّها سابقا في جميع الفئات السنية وارتدى قميص المنتخب الأول قبل اللعب لبلاده الأم، وتم وصفه بالخائن.

على الناحية الأخرى قائد الجبل الأسود فاتوس باجريتش ارتدى شارة القيادة أمام كوسوفو بلده الأم.

وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، لتحصد كوسوفو نقطتها الثانية في المجموعة.

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