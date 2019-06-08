سابع الراحلين.. رسميا - أرسنال يعلن رحيل ويلبيك

السبت، 08 يونيو 2019 - 12:21

كتب : FilGoal

ويلبيك - أرسنال - سبورتنج لشبونة

أعلن نادي أرسنال رسميا رحيل مهاجمه داني ويلبيك عن صفوف الفريق بعد نهاية تعاقده.

داني ويلبيك

النادي : أرسنال

أرسنال

رحيل ويلبيك لم يكن قرار مفاجئا إذ أعلن المدرب أوناي إيمري في الشهر الماضي أن ويلبيك لن يستمر في صفوف الفريق اللندني.

المدفعجية لم يعلنوا رحيل ويلبيك فقط إذ قالوا في بيان مقتضب إن الثلاثي الشاب كوهين برامال وتشارلي جيلمور وخوليو بليجويزويلو لن يستمروا مع الفريق في الموسم المقبل.

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وانضم ويلبيك صاحب الـ28 عاما إلى أرسنال قادما من مانشستر يونايتد في صيف 2014 بمبلغ 20 مليون يورو.

ولعب ويلبيك بقميص أرسنال في 126 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 32 هدفا وصنع 15 آخرين.

وبعد إعلان رحيل الرباعي السابق ذكره وصلت قائمة الراحلين إلى 7 بعد رحيل بيتر تشيك وستيفن ليشتشتاينر وآرون رامسي.

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