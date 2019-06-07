تقرير تركي: جالاتاسراي قطع شوطا كبيرا لضم تريزيجيه

الجمعة، 07 يونيو 2019 - 23:49

كتب : إسلام أحمد

تريزيجيه - قاسم باشا

قالت شبكة "TRT" الرياضية التركية إن محمود حسن "تريزيجيه" نجم منتخب مصر اقترب من الانتقال إلى نادي جالاتاسراي.

تريزيجيه

النادي : قاسم باشا

جالاتا سراي

وأشارت إلى أن بطل الدوري والكأس في تركيا قطع شوطا كبيرا في المفاوضات من أجل التعاقد مع جناح فريق قاسم باشا.

وارتدى تريزيجيه شارة قيادة الفريق في الجولة الأخيرة من الدوري التركي أمام بشكتاش والتي تكهن البعض بأنها ستكون الأخيرة له بقميص ناديه.

وسبق لقاسم باشا أن أكد وجود عروض من قطر والسعودية للاستغناء عن تريزيجيه، فيما ربطت بعض التقارير سابقا وجود اهتمام من أولمبيك ليون الفرنسي بالحصول على خدمات اللاعب.

وأنهي تريزيجيه الموسم الحالي من الدوري التركي بتسجيل 9 أهداف وصناعة مثلها، مما يجعله مساهما في 34% من أهداف قاسم باشا الـ53 المسجلة هذا الموسم بالمسابقة.

تريزيجيه يمتلك رقما آخر رائع، إذ شارك في كل المباريات الـ34 لـ قاسم باشا، بل خاضها كاملة جميعها باستثناء مباراتين عندما تم استبداله في الدقيقة الأخيرة.

اللاعب البالغ 24 عاما شارك في 71 مباراة وسجل 25 هدفا وصنع 18 لزملائه في جميع المسابقات خلال موسمين.

ويستعد الجناح المصري لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد اختياره في القائمة الأولية للفراعنة.

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