دي ليخت: الدوري الإنجليزي منافسة عظيمة.. لم أحسم مستقبلي حتى الآن

الجمعة، 07 يونيو 2019 - 22:23

كتب : FilGoal

دي ليخت - هولندا - إنجلترا

لم يحسم الجوهري الهولندية ماتيس دي ليخت مدافع أياكس، وجهته المقبلة حتى الآن، لأنه "كل تركيزي حاليا على نهائي دوري الأمم الأوروبية".

دي ليخت سجل هدفا في انتصار منتخب هولندا على منتخب إنجلترا بثلاثية مقابل هدف ليقود منتخب بلاده لنهائي دوري الأمم الأوروبية.

مدافع أياكس سيرحل عن فريقه الهولندي، ولكن أين سيذهب؟

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يقول دي ليخت: "بكل تأكيد الدوري الإنجليزي يعد منافسة عظيمة للغاية".

وأردف في تصريحاته مع talksport "ولكنني حتى الآن لم أحسم مستقبلي بشكل نهائي".

وواصل "مازالت أُفكر فيما يجب أن أفعله".

وأشار "بالنسبة لي الأهم دائما أن ألعب. وتركيزي الحالي على مواجهة البرتغال المقبلة في نهائي الأمم الأوروبية. هذا هو الأهم في الوقت الحالي".

صحيفة سبورت الإسبانية كشفت في وقت سابق توقف صفقة انتقال دي ليخت إلى برشلونة بسبب وكيله مينو رايولا.

دي ليخت وافق على الشروط الشخصية للانضمام إلى برشلونة، ويفضل الانتقال للأخير عن أي فريق آخر، إلا أن أدائه في المباريات الأخيرة جعل مينو رايولا وكيله يوقف مفاوضاته مع النادي الكتالوني في انتظار عروض أكبر، وفقا لـ سبورت. (طالع التفاصيل)

تعطل صفقة انتقال دي ليخت إلى برشلونة، جاء معه دخول مانشستر يونايتد وليفربول في المنافسة على الصفقة أيضا، ليصبح الصراع على أشده.

عقد دي ليخت يمتد مع أياكس حتى 2021 والنجم الهولندي سيرحل خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسبما أكد النادي الهولندي.

ولعب دي ليخت 55 مباراة مع أياكس الموسم المنقضي، ونجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة 4، وتحصل على 3 بطاقات صفراء ولم يُطرد في أي مناسبة.

وقاد دي ليخت، أياكس رفقة زملائه لتحقيق لقب الدوري الهولندي لأول مرة خلال الموسم المنصرم منذ موسم 2013-2014 كما توج بطلا لكأس هولندا هذا الموسم لأول مرة منذ عام 2010.

دي ليخت هو أصغر قائد في تاريخ أياكس، وأول مدافع يحصد جائزة أفضل لاعب صاعد في أوروبا Golden Boy Award.

صاحب الـ 19 عاما سجل بقميص أياكس وهو في عمر الـ 17 عاما وفي أول مباراة له مع الفريق الهولندي.

وبكل تأكيد كان أصغر لاعب في العالم يصل لـ 100 مباراة مع فريقه، أياكس.. هو المستقبل، فمن يظفر به؟

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