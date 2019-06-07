بيان رسمي – فيفا عن التحقيق مع أحمد أحمد: لا مكان لأي شخص تثبت إدانته

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بيانا رسميا حول واقعة مثول أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للتحقيق أمام السلطات الفرنسية.

وقال الاتحاد الدولي في بيان رسمي جاء عنوانه "FIFA ملتزم تماما بالقضاء على جميع أشكال المخالفات على أي مستوى في كرة القدم".

وجاء نص البيان كالتالي "لا يعلم FIFA بالتفاصيل المحيطة بهذا التحقيق، وبالتالي فهو ليس في وضع يسمح له بالإدلاء بأي تعليق عليه على وجه التحديد.

يطلب FIFA من السلطات الفرنسية أي معلومات قد تكون ذات صلة بالتحقيقات التي تجري داخل لجنة الأخلاقيات التابعة لها.

على سبيل مراعاة الأصول القانونية، لكل شخص الحق في افتراض البراءة، ولكن كما أكد رئيس FIFA مساء أمس، يلتزم FIFA تماما بالقضاء على جميع أشكال المخالفات على أي مستوى في كرة القدم. أي شخص يثبت ارتكابه لأعمال غير مشروعة أو غير قانونية ليس له مكان في كرة القدم.

أصبح FIFA الآن نظيفا من الفضائح التي شوهت سمعته، وينبغي أن يسود الأمر نفسه في الكيانات الحاكمة مثل هذه الاتحادات القارية. سيكون FIFA في طليعة ضمان تطبيق هذا الأمر من قبل جميع المشاركين في كرة القدم".

وبحسب وكالة "فرانس بريس"، فإن السلطات الفرنسية أفرجت عن أحمد أحمد دون توجيه اتهامات ضده. (طالع التفاصيل)



















القصة كاملة

تقدم عمرو فهمي بشكوى ضد أحمد لدى الفيفا، قبل أن يتم التحقيق مع الملغاشي في فرنسا اليوم. (طالع التفاصيل)

وحصل FilGoal.com على تفاصيل الشكوى التي تقول إن إدارة التسويق في الكاف اتفقت مع شركة بوما الألمانية على تزويد الاتحاد القاري بأدوات رياضية خاصة بكأس الأمم للمحليين في يناير 2018 في المغرب، مثل الملابس والكرات وخلافه. (التفاصيل من هنا)

وفي وقت سابق، تحدث أحمد أحمد لـFilGoal.com عن أزمة تاكتيكال ستيل قائلا: "شركة تاكتيكال ستيل في فرنسا رفعت قضية على عمرو فهمي لأنه شوه صورة الشركة في تقرير رويترز. الاتفاق مع شركة تاكتيكال ستيل تم بتوقيع عمرو وغير معروف مصيره، نحقق في ذلك الأمر حاليا".

وأضاف "عندما قالت المغرب إنها ستنظم كأس الأمم 2015، وبعدها انسحبت، سحبت شركات تويوتا وسامسونج وأديداس رعايتها للبطولة ومنذ ذلك الحين نشتري الملابس من تاكتيكال ستيل لأنها الشركة الوحيدة التي ستزودنا بالمعدات في موعدها، قبل كأس أمم المحليين في 2018 ".

وأتم "عندما أتيت إلى الكاف لم يكن هناك شيء منظم، وجدت قائمة أدوات نشتريها من بوما لذا استشرت المكتب التنفيذي وقال إن علينا العودة لمنتجات أديداس، كل ما فعله مدير التسويق السابق كان بمقابل عمولة، وهناك قضايا مرفوعة ضده حاليا".

مجلة "جون أفريك" الفرنسية كشفت في وقت سابق اليوم الخميس التحفظ على أحمد أحمد من أجل الاستماع إلى أقواله من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية.

وأوضح التقرير الحصري للمجلة الفرنسية أنه وفقا لمعلوماتهم فالقبض على رئيس الاتحاد الإفريقي بسبب عدم التعاقد مع شركة بوما الألمانية لتزويد الكاف بالمعدات الرياضية، والتعاقد مع شركة فرنسية تدعى تاكتيكال ستيل بسعر يفوق سعر بوما. (طالع التفاصيل)

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