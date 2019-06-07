قوائم أمم إفريقيا - تونس تضم 9 لاعبين محليين لقائمتها الأولية

أعلن آلان جيريس المدير الفني للمنتخب التونسي عن قائمة اللاعبين المحليين التي ستنضم إلى قائمته الأولية استعدادا لبطولة أمم إفريقيا 2019 في مصر.

جيريس أعلن نهاية الشهر الماضي قائمته الأولية من المحترفين والتي ضمت 21 لاعبا (طالع القائمة)، فيما أجّل قائمة اللاعبين المحليين لما بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد والترجي.

وانضم 9 لاعبين محليين إلى القائمة، وسيطر الترجي التونسي عليها بخمسة لاعبين مقابل 3 للصفاقسي ولاعب من النجم الساحلي.

وجاءت كالآتي: فراس شواط ونسيم هنيد وأيمن داهمين من الصفاقسي، معز بن شريفية وغيلان شعلالي وأيمن من محمد وطه ياسين الخنيسي وأنيس البدري من الترجي، ووجدي كشريدة من النجم الساحلي.

وبذلك يصل عدد القائمة إلى 30 لاعبا فيما سيعلن المدرب الفرنسي قائمته النهائية المكونة من 23 لاعبا يوم 11 من الشهر الجاري.

الفترة الأولى من معسكر المنتخب التونسي بدأت في الأول من شهر يونيو الجاري، وتمتد حتى الـ 11 من نفس الشهر.

منتخب تونس في المجموعة الخامسة في بطولة أمم إفريقيا رفقة منتخبات مالي وموريتانيا وأنجولا.

ويفتتح المنتخب التونسي مشواره بمواجهة أنجولا في الـ 24 من شهر يونيو المقبل، ثم يواجه مالي ويختتم مشواره في المجموعات بمواجهة موريتانيا.

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