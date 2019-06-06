"بعد الإدلاء بأقواله".. أحمد أحمد يستعرض استعدادات أمم إفريقيا مع هاني أبو ريدة في باريس

عقد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اجتماعا مساء اليوم في فرنسا مع هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا، لاستعراض استعدادات تنظيم بطولة كأس الأمم.

وكشف الاتحاد المصري في بيانه الذي نشره على صفحته الرسمية على (فيسبوك) "أحمد أحمد عقد اجتماعا في مقر إقامته في باريس مع هاني أبو ريدة في حضور عدد من المسؤولين في الاتحاد الإفريقي وتم استعراض آخر الاستعدادات لتنظيم بطولة أمم إفريقيا، وذلك على هامش اجتماعات الاتحادين الدولي والإفريقي التي عقدت هناك بمناسبة كأس العالم للسيدات، وإعادة انتخاب جياني إنفانتينو رئيس للفيفا".

وجاء الاجتماع بعد "انتهاء رئيس الاتحاد الإفريقي من الإدلاء بأقواله أمام جهات التحقيق الفرنسية في الشكوى المقدمة ضده"، وفقا لـ بيان الاتحاد.

وعاد أحمد أحمد لمقر إقامته في باريس، وذلك بعد التحفظ عليه في فرنسا.

مجلة "جون أفريك" الفرنسية كشفت في وقت سابق اليوم الخميس التحفظ على أحمد أحمد من أجل الاستماع إلى أقواله من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية.

وأوضح التقرير الحصري للمجلة الفرنسية أنه وفقا لمعلوماتهم فالقبض على رئيس الاتحاد الإفريقي بسبب عدم التعاقد مع شركة بوما الألمانية لتزويد الكاف بالمعدات الرياضية، والتعاقد مع شركة فرنسية تدعى تاكتيكال ستيل بسعر يفوق سعر بوما. (طالع التفاصيل)

ووصل محامي أحمد أحمد من سويسرا وحضر بالفعل جلسة الاستماع من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد، وهو الأمر الذي تسبب في تأخير عودة أحمد أحمد لمقر إقامته.

ورفض أحمد أحمد الحديث خلال التحقيقات الأولية دون وجود محاميه الخاص، وهو ما حدث بعد ذلك.

ومن المنتظر أن يحضر أحمد أحمد افتتاح كأس العالم للسيدات في فرنسا يوم الجمعة.



















وتقدم عمرو فهمي بشكوى ضد أحمد لدى الفيفا، قبل أن يتم التحقيق مع الملغاشي في فرنسا اليوم. (طالع التفاصيل)

وحصل FilGoal.com على تفاصيل الشكوى التي تقول إن إدارة التسويق في الكاف اتفقت مع شركة بوما الألمانية على تزويد الاتحاد القاري بأدوات رياضية خاصة بكأس الأمم للمحليين في يناير 2018 في المغرب، مثل الملابس والكرات وخلافه. (التفاصيل من هنا)

وفي وقت سابق، تحدث أحمد أحمد لـFilGoal.com عن أزمة تاكتيكال ستيل قائلا: "شركة تاكتيكال ستيل في فرنسا رفعت قضية على عمرو فهمي لأنه شوه صورة الشركة في تقرير رويترز. الاتفاق مع شركة تاكتيكال ستيل تم بتوقيع عمرو وغير معروف مصيره، نحقق في ذلك الأمر حاليا".

وأضاف "عندما قالت المغرب إنها ستنظم كأس الأمم 2015، وبعدها انسحبت، سحبت شركات تويوتا وسامسونج وأديداس رعايتها للبطولة ومنذ ذلك الحين نشتري الملابس من تاكتيكال ستيل لأنها الشركة الوحيدة التي ستزودنا بالمعدات في موعدها، قبل كأس أمم المحليين في 2018 ".

وأتم "عندما أتيت إلى الكاف لم يكن هناك شيء منظم، وجدت قائمة أدوات نشتريها من بوما لذا استشرت المكتب التنفيذي وقال إن علينا العودة لمنتجات أديداس، كل ما فعله مدير التسويق السابق كان بمقابل عمولة، وهناك قضايا مرفوعة ضده حاليا".

اقرأ أيضا

بعد استجواب أحمد.. فيفا: طلبنا من فرنسا معلومات قد تساعد تحقيقات لجنة الأخلاقيات

تقرير فرنسي: القبض على أحمد أحمد رئيس كاف في باريس

أجمل أهداف مصر في كأس إفريقيا (1)

أجانب منسيون – حوار في الجول.. جونيور: صراع الرئاسة أثر على الزمالك والاتجاه للدين أنهى مسيرتي

ناميبيا.. "كلاب صغيرة بأسنان حادة"