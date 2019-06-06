مران المنتخب – مشاركة 23 لاعبا في أول تدريب للفراعنة استعدادا لأمم إفريقيا

خاض منتخب مصر مرانه الأول اليوم الخميس في ملعب برج العرب في المعسكر الذي يقيمه هناك استعدادا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة كل من زيمبابوي والكونغو وأوغندا.

وشهد المران مشاركة 23 لاعبا فيما خضع محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفراعنة لتدريبات تأهيلية لمعاناته من كدمة خفيفة.

واشتمل المران على جزء بدني وفني إلى جانب تنفيذ اللاعبين بعض الجمل الخططية من قبل الجهاز الفني.

















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