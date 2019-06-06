مران المنتخب – مشاركة 23 لاعبا في أول تدريب للفراعنة استعدادا لأمم إفريقيا

الخميس، 06 يونيو 2019 - 22:17

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا 2019

خاض منتخب مصر مرانه الأول اليوم الخميس في ملعب برج العرب في المعسكر الذي يقيمه هناك استعدادا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة كل من زيمبابوي والكونغو وأوغندا.

وشهد المران مشاركة 23 لاعبا فيما خضع محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفراعنة لتدريبات تأهيلية لمعاناته من كدمة خفيفة.

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واشتمل المران على جزء بدني وفني إلى جانب تنفيذ اللاعبين بعض الجمل الخططية من قبل الجهاز الفني.

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