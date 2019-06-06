كشف إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي استمرار عملية البحث عن مدير فني جديد يقود الدراويش مع نهاية الموسم الحالي.

محمود جابر المدير الفني الحالي لـ الإسماعيلي تولى المهمة بشكل مؤقت لحين نهاية الموسم، وذلك بعد رحيل سيدومير يانيفسكي.

وقال رئيس الإسماعيلي: "ملف المدير الفني الجديد مازال تحت الدراسة. كل الخيارات مطروحة".

وأضاف في تصريحاته للصحفيين "قد نتعاقد مع مدرب أجنبي، وقد نتعاقد مع مدرب مصري. كل الخيارات مطروحة".

وواصل "مجلس إدارة الإسماعيلي سيختار الأفضل من خلال السير الذاتية لعدد من المدربين. حتى الآن لم نستقر على اسم المدرب بشكل نهائي".

وتابع "كذلك لم نتخذ أي قرار بخصوص ملف اللاعبين، سواء الصفقات الجديدة أو الراحلين".

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع في الدوري، ويتبقى له مباراة واحدة بعد كأس الأمم ضد الزمالك.

ويمكنك اختيار تشكيل الإسماعيلي أمام الزمالك من هنا

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