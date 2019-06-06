أبو ريدة يكشف عن جلسة جمعته مع نائب الكاف بسبب كأس إفريقيا

كشف هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة عن اجتماعه اليوم الخميس مع النيجيري بينيك أماجو النائب الأول لرئيس الاتحاد الإفريقي "كاف" لمناقشة أوضاع كأس أمم إفريقيا 2019.

وقال أبو ريدة: "استعدادتنا متواصلة على قدم وساق لخروج كأس أمم إفريقيا في أبهى صورة".

وواصل أبو ريدة حديثه عن تفاصيل اجتماعه مع أماجو المسؤول عن اللجنة المنظمة للبطولة من قبل الكاف "أكدت على توافر كل عوامل نجاح كأس الأمم من ملاعب وفنادق ووسائل معيشة".

وأضاف "أكدت له إن الدولة وكل مسؤوليها يوفرون لنا كافة سبل الدعم لخروج البطولة بأفضل شكل ممكن".

وأتم أبو ريدة "أتابع كل شيء هاتفيا مع محمد فضل مدير اللجنة المنظمة للبطولة لحين عودتي للقاهرة السبت المقبل عقب نهاية اجتماعات لجان الفيفا وحضور افتتاح كأس العالم للسيدات".

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