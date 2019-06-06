أبو ريدة يكشف عن جلسة جمعته مع نائب الكاف بسبب كأس إفريقيا

الخميس، 06 يونيو 2019 - 21:31

كتب : عاطف شادي

هاني أبو ريدة - قرعة أمم إفريقيا

كشف هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة عن اجتماعه اليوم الخميس مع النيجيري بينيك أماجو النائب الأول لرئيس الاتحاد الإفريقي "كاف" لمناقشة أوضاع كأس أمم إفريقيا 2019.

وقال أبو ريدة: "استعدادتنا متواصلة على قدم وساق لخروج كأس أمم إفريقيا في أبهى صورة".

وواصل أبو ريدة حديثه عن تفاصيل اجتماعه مع أماجو المسؤول عن اللجنة المنظمة للبطولة من قبل الكاف "أكدت على توافر كل عوامل نجاح كأس الأمم من ملاعب وفنادق ووسائل معيشة".

أخبار متعلقة

صحيفة إماراتية: لابا كودجو يصل الإمارات تمهيدا للانضمام لـ العين بالفيديو – في لقاء احتفالات الـ VAR.. الصفاقسي يُطيح بـ الترجي من نصف نهائي الكأس خبر في الجول – أيك أثينا يقدم عرضا لضم محمد هاني من الأهلي

وأضاف "أكدت له إن الدولة وكل مسؤوليها يوفرون لنا كافة سبل الدعم لخروج البطولة بأفضل شكل ممكن".

وأتم أبو ريدة "أتابع كل شيء هاتفيا مع محمد فضل مدير اللجنة المنظمة للبطولة لحين عودتي للقاهرة السبت المقبل عقب نهاية اجتماعات لجان الفيفا وحضور افتتاح كأس العالم للسيدات".

اقرأ أيضا

في الجول يكشف – تفاصيل شكوى عمرو فهمي التي تسببت في التحقيق مع أحمد أحمد

مصدر بـ كاف لـ في الجول: التحقيق مع أحمد لم يبدأ بعد.. يرفض الحديث دون وجود محاميه

نور الدين وأمين عمر ضمن قائمة من 26 حكما في كأس أمم إفريقيا

بعد استجواب أحمد.. فيفا: طلبنا من فرنسا معلومات قد تساعد تحقيقات لجنة الأخلاقيات

سكاي وبي إن سبورتس: هازارد مدريدي

أبو ريدة كأس أمم إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

"بعد الإدلاء بأقواله".. أحمد أحمد يستعرض استعدادات أمم إفريقيا مع هاني أبو ريدة في باريس ساعة | إفريقيا
بالفيديو – فان دايك ضد رونالدو.. هولندا تستغل سذاجة إنجلترا وتتأهل لنهائي الأمم الأوروبية ساعة | أوروبا
بالصور – أحمد أحمد يعود لمقر إقامته في باريس.. ومحاميه يحضر جلسة التحقيقات ساعة | إفريقيا
مران المنتخب – مشاركة 23 لاعبا في أول تدريب للفراعنة استعدادا لأمم إفريقيا 2 ساعة | منتخب مصر
رئيس الإسماعيلي: ملف المدير الفني الجديد مازال تحت الدراسة.. كل الخيارات مطروحة 2 ساعة | الدوري المصري
تقرير إيطالي: أهلي جدة يقدم عرضا لضم الظهير الأيسر علي عدنان 3 ساعة | الوطن العربي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 5 قرارات نارية من رئيس الزمالك "رحيل ثلاثي الفريق.. وعدم لعب لقاء الحدود بسبب الأهلي" 2 مصدر في الكاف لـ في الجول: لجنة الانضباط حددت موعد نظر شكوى المغرب بسحب لقب الكونفدرالية من الزمالك 3 صلاح يكشف عن هدفه الجديد الموسم المقبل.. يسأل عن أبو تريكة والأخير يرد 4 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة "إهانة جروس" وطريقة إخطاره بالرحيل

قد ينال إعجابك