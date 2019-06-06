خاص خبر في الجول – أيك أثينا يقدم عرضا لضم محمد هاني من الأهلي

الخميس، 06 يونيو 2019 - 19:35

كتب : فادي أشرف

محمد هاني

تقدم أيك أثينا اليوناني بعرض لضم محمد هاني ظهير أيمن الأهلي.

وعلم FilGoal.com أن ثالث الدوري اليوناني هذا الموسم عرض على الأهلي ضم اللاعب لمدة موسم مع أحقية الشراء مقابل مليون ونصف المليون يورو.

وقدم هاني صاحب الـ23 عاما مستوى جيدا مع الأهلي هذا الموسم، حيث صنع هدفين وسجل هدفا في 27 مباراة مع الفريق الأحمر.

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ويعد هذا أفضل موسم للاعب الذي تم تصعيده للفريق الأول في عام 2015.

ولعب هاني منذ تصعيده للفريق الأول 120 مباراة مع الأهلي سجل فيهم هدفين وصنع 6 أهداف، وحصل مع الفريق على 3 ألقاب للدوري المحلي ولقب كأس مصر.

ويملك هاني 4 مباريات دولية مع منتخب مصر.

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محمد هاني في الدوري الأهلي أيك أثينا

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