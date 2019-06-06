بي بي سي: لاعب سوانزي بدأ الفحص الطبي في يونايتد.. الكشف عن تفاصيل الصفقة

الخميس، 06 يونيو 2019 - 15:24

كتب : رامي جمال

دانييل جيمس - سوانزي سيتي

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الخميس أن دانييل جيمس لاعب سوانزي سيتي بدأ الفحص الطبي الخاص به في مانشستر يونايتد تمهيدا لإتمام انتقاله.

وأشارت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" الإنجليزية أنه المتوقع أن يكون الإعلان الرسمي عن ضم اللاعب اليوم ليصبح أول صفقات يونايتد الصيفية.

ولكن عارضتها صحيفة "إيفينينج ستاندرد" وأوضحت "من غير المتوقع أن يكون هناك أي إعلان رسمي حتى الأسبوع المقبل لكن الصفقة ستُحسم اليوم".

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وأوضحت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن الصفقة ستكلف يونايتد 15 مليون جنيه إسترليني بالإضافة لثلاثة ملايين أخرى كحوافز.

وأتم التقرير بأن اللاعب الويلزي كان لديه الكثير من العروض لكن فضل الانضمام إلى يونايتد.

ويبلغ دانييل جيمس من العمر 21 عاما ويجيد اللعب بكلتا قدميه ويستطيع اللعب كجناح أيمن وأيسر لكنه يحبذ الناحية اليسرى.

وشارك جيمس مع سوانزي في الموسم المنصرم في 38 مباراة سجل خمسة أهداف وصنع 10 آخرين.

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