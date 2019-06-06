قال صبري المنياوي مدير الكرة بالإسماعيلي إنه سيقدم التقرير الخاص بالفريق للإدارة خلال أيام.

وأضاف المنياوي لـFilGoal.com: "سأقدم تقريري للإدارة عندما يتم استدعائي من قبل الإدارة".

وأردف "سيتم عرض التقرير على إدارة النادي، وسأقدم حينها رؤيتي عن مستقبل الفريق".

وأكمل "أما بالنسبة للتعاقد مع أجانب، فرؤيتي هي أن التعاقد معهم يجب من خلال طريقين".

وكشف "الأول هو رؤيته على الطبيعة، والثاني هو أن يتم اختباره بشكل مكثف قبل ضمه".

وأتم "أسوأ الطرق في التعاقد هو تقييم اللاعب عن طريق الفيديوهات، لأنها تكون مصنوعة بعناية ولا ينتج عنها لاعبين متميزين".

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع في الدوري، ويتبقى له مباراة واحدة بعد كأس الأمم ضد الزمالك.

اختر تشكيل الإسماعيلي الأمثل

اقرأ أيضا:

رسميا - استبعاد نيمار من قائمة البرازيل لـ كوبا أمريكا بسبب الإصابة

ناميبيا.. "كلاب صغيرة بأسنان حادة"

10 أسماء تحل مشاكل الأهلي والزمالك من كأس العالم للشباب 2019

رسميا - استبعاد نافاس من قائمة كوستاريكا بناء على طلب منه

أجانب منسيون – حوار في الجول.. جونيور: صراع الرئاسة أثر على الزمالك والاتجاه للدين أنهى مسيرتي