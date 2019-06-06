خاص المنياوي لـ في الجول: تقريري عن الإسماعيلي خلال أيام

الخميس، 06 يونيو 2019 - 14:30

كتب : ياسر الشريف

صبري المنياوي

قال صبري المنياوي مدير الكرة بالإسماعيلي إنه سيقدم التقرير الخاص بالفريق للإدارة خلال أيام.

وأضاف المنياوي لـFilGoal.com: "سأقدم تقريري للإدارة عندما يتم استدعائي من قبل الإدارة".

وأردف "سيتم عرض التقرير على إدارة النادي، وسأقدم حينها رؤيتي عن مستقبل الفريق".

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وأكمل "أما بالنسبة للتعاقد مع أجانب، فرؤيتي هي أن التعاقد معهم يجب من خلال طريقين".

وكشف "الأول هو رؤيته على الطبيعة، والثاني هو أن يتم اختباره بشكل مكثف قبل ضمه".

وأتم "أسوأ الطرق في التعاقد هو تقييم اللاعب عن طريق الفيديوهات، لأنها تكون مصنوعة بعناية ولا ينتج عنها لاعبين متميزين".

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع في الدوري، ويتبقى له مباراة واحدة بعد كأس الأمم ضد الزمالك.

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