فيديو - قطر تخسر أمام البرازيل وديا استعدادا لـ كوبا أمريكا

الخميس، 06 يونيو 2019 - 10:37

كتب : محمد سمير

ريتشارليسون

خسر منتخب قطر أمام البرازيل بهدفين نظيفين ضمن المباراة الودية لاستعدادات الفريقين لخوض منافسات كوبا أمريكا.

ريتشارليسون

النادي : إيفرتون

البرازيل

وتقام بطولة كوبا أمريكا الأسبوع المقبل يوم 14 يونيو في البرازيل وحتى السابع من يوليو.

ونجح منتخب البرازيل في تسجيل هدفي المباراة في أول 25 دقيقة، إذ سجل ريتشارليسون هدف التقدم برأسية في الدقيقة 16 من عرضية متقنة من داني ألفيش.

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وفي الدقيقة 24 نجح جابرييل خيسوس في تسجيل الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من ريتشارليسون.

وفي الشوط الثاني قام تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل بإجراء 5 تبديلات لتجربة اللاعبين، وأضاع خوخي بو علام لاعب منتخب قطر ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل من الضائع.

وكان نيمار قد غادر ملعب المباراة مصابا في الدقيقة 21 وتم نقله للخضوع للكشف الطبي عن طريق عكازين.

وتم استبعاد اللاعب من قائمة السيلساو المقرر لها خوض كوبا أمريكا بسبب تلك الإصابة.

ويقع منتخب البرازيل في المجموعة الأولى بجوار منتخبات بوليفيا وفنزويلا وبيرو.

أما منتخب قطر فيقع في المجموعة الثانية بجوار منتخبات الأرجنتين وكولومبيا وبارجواي.

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