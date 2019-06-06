تقرير سعودي: اتحاد جدة يريد استعادة كهربا لتعويض المولد الموقوف

الخميس، 06 يونيو 2019 - 00:50

كتب : FilGoal

محمود عبد المنعم كهربا مع الزمالك

ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن نادي الاتحاد السعودي يفكر في إعادة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك.

الصحيفة السعودية كشفت عن مساعي إدارة العميد تعويض المهاجم فهد المولد الذي تعرض للإيقاف بسبب عينة منشطات إيجابية.

كهربا (25 عاما) سبق له اللعب لموسمين في صفوف الاتحاد معارا من الزمالك ما بين 2016 و2018.

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تجربة كهربا مع الاتحاد شهدت تألقا بارزا في موسمه الأول، مع انخفاض نسبي في أرقامه بالموسم الثاني، ليكون قد سجل إجمالا 24 هدفا في 53 مشاركة مع الفريق السعودي.

كهربا توج بلقب كأس ولي العهد السعودي 2017 وسجل حينها هدف النهائي الوحيد أمام النصر، كما ساهم في التتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين بالموسم التالي.

الصحيفة السعودية أشارت أيضا إلى أن الكويتي فهد الأنصاري على طاولة إدارة الاتحاد رفقة كهربا، وكلاهما لاعبان سابقان في الفريق.

كهربا متألق مع الزمالك هذا الموسم، إذ سجل 11 هدفا وصنع مثلها في الدوري المصري، وقاد فريقه للمنافسة على اللقب حتى اللحظة، كما ساهم في تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية.

وكان الاتحاد قد عاش موسما متخبطا طوال 2018\2019، إذ تواجد في مراكز الهبوط بالدوري السعودي أغلب فترات المسابقة، قبل أن تتحسن نتائجه في الأمتار الأخيرة تحت قيادة المدرب الحالي خوسيه لويس سييرا، لينهي الموسم في المركز العاشر برصيد 34 نقطة.

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