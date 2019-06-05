موكب ليفربول توقف أمام منزل مشجع مميز بأمر من ميلنر

الأربعاء، 05 يونيو 2019 - 20:18

كتب : FilGoal

احتفالات ليفربول مع الجماهير

لم يشغله الاحتفال بالإنجاز المدوي، وحرص على إبداء الامتنان لمشجع وفيٍ قدّم جسده فداء لـ ليفربول.

حديثنا عن جيمس ميلنر القائد الثاني لـ ليفربول، الذي أقدم على لافتة إنسانية مذهلة خلال موكب الفريق في شوارع المدينة احتفالًا بالفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ الريدز.

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ميلنر طلب من سائق الحافلة التي حملت اللاعبين بكثير من الفخر، التوقف أمام منزل أحد مشجعي النادي، والذي نجا من كارثة هيلسبرة.

كارثة هيلسبرة في 15 أبريل 1989، خلّفت 96 قتيلًا بين مشجعي ليفربول، و766 مصابا، من بينهم أندرو ديفين الذي انقلبت حياته رأسا على عقب في ذاك اليوم المشؤوم.

أندرو البالغ حاليا 53 عاما، يستعمل كرسيا متحركا منذ سقوطه مصابا في أبريل 1989.

المشجع الوفي تعرّض لإصابات بالغة في قفصه الصدري، ولم يكن قادرا على التنفس بشكل طبيعي، وتوقع الأطباء وفاته خلال 6 أشهر من الحادثة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

والداه علما في وقت لاحق، أن أصحاب الإصابات المشابهة لا يعيشون لأكثر من 8 أعوام، مما يجعل نجاته حتى اللحظة معجزة.

وميلنر حرص على رسم البسمة على مشجع الريدز المتعصب الذي كاد أن يفقد حياته لأجل الفريق في يوم ما، وأصر على توقف الحافلة أمام منزله حتى تتسنى له رؤية الكأس.

هيلاري والدة أندرو ديفين تحدثت إلى موقف ليفربول إيكو، وعبّرت عن امتنانها: "كان تصرفا لطيفا للغاية، وقد جلب السعادة على نفس أندرو".

الاحتفالات شهدت خروج حوالي 750 ألف مواطن إلى الشوارع، لكن أندرو كان أكثرهم سعادة ربما دون أن يحتاج إلى مغادرة منزله.

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