تشكيل دوري أوروبا – ظهور أول لـ فيليكس مع البرتغال.. وشاكيري يقود سويسرا

الأربعاء، 05 يونيو 2019 - 20:09

كتب : FilGoal

جواو فيليكس - بنفيكا

سيكون جواو فيليكس على موعد مع ظهوره الدولي الأول بقميص منتخب البرتغال، خلال المواجهة المرتقبة أمام سويسرا.

البرتغال تصدم بـ سويسرا في نصف نهائي النسخة الأولى لدوري الأمم الأوروبية على ملعب الدراجاو في لشبونة.

فيرناندو سانتوس مدرب برازيل أوروبا وضع ثقته في مهاجم بنفيكا الشاب صاحب الـ19 عاما، ليجاور الأسطورة كريستيانو رونالدو، وبيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي في خط الهجوم.

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على الجانب الآخر، يتبع فلاديمير بيتكوفيتش مدرب سويسرا طريقة 4-2-3-1، ويدفع بـ جيردان شاكيري نجم ليفربول أسفل المهاجم الصريح هاريس سيفيروفيتش.

الفائز يواجه المنتصر من هولندا وإنجلترا، يوم 9 يونيو المقبل على ملعب الدراجاو.

تشكيل البرتغال:

حراسة المرمى: روي باتريشيو

الدفاع: نيلسون سيميدو – بيبي – روبن دياش – رافاييل جيريرو

الوسط: ويليام كارفاليو – روبن نيفيش – برونو فيرنانديش

الهجوم: بيرناردو سيلفا – جواو فيليكس – كريستيانو رونالدو

تشكيل سويسرا:

حراسة المرمى: يان سومير

الدفاع: كيفن مبابو – فابيان شار – مانويل أكانجي – ريكاردو رودريجيز

الوسط: ريمو فرولر – جرانيت جاكا – دينيس زكريا – جيردان شاكيري – ستيفن زوبر

الهجوم: هاريس سيفيروفيتش

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