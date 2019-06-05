يوفنتوس: بوجبا وكييزا؟ المدرب الجديد أولا وبعدها سنتشاور معه

قال فابيو باراتيشي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس إن فريقه لن يفكر في اتخاذ خطوة لضم فيديريكو كييزا جناح فيورنتينا أو بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد سوى بعد الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد للفريق.

فيدريكو كييزا النادي : فيورنتينا بول بوجبا النادي : مانشستر يونايتد يوفنتوس

وصرح باراتيشي في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي" قائلا: "فيديريكو كييزا؟ لدينا فريق تنافسي قوي بكل تأكيد".

وأضاف "طالما أن السوق جارية يجب أن ننتظر اسم المدرب أولا".

ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس كان قد أعلن في وقت سابق أن الموسم المنصرم هو الأخير له مع الفريق الإيطالي، ولم يعلن بعد عن اسم المدرب الجديد، إلا أن تقارير صحفية ربطت ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بتولي المهمة.

أما فيديريكو كييز نجم فيورنتينا الشاب فيلعب للفريق الأول بعد تصعيده من فئات الشباب منذ صيف 2016، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2022، وشارك خلال الموسم الجاري في 41 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 12 هدفا وصنع 9 آخرين.

وواصل "سنتخذ القرارات الضرورية بعد الإعلان عن اسم المدرب".

وأتم "بوجبا؟ نفس الأمر، سنتحدث مع المدرب الجديد القادم".

شبكة سكاي إيطاليا قالت في وقت سابق إن يوفنتوس تواصل مع مينو رايولا وكيل أعمال بوجبا وسألوه حول إمكانية التحرك لضم الدولي الفرنسي خلال الصيف.

وأشار التقرير إلى أن مانشستر يونايتد قد علم باهتمام يوفنتوس بضم اللاعب.

وانضم بوجبا إلى مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس في صيف 2016 بمبلغ 105 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى صيف 2021 مع خيار التمديد لعام إضافي.

وشارك بوجبا خلال الموسم المنصرم في 47 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 16 هدفا وصنع 11 آخرين.

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