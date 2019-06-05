سيطرة لدورتموند في جوائز رابطة المحترفين.. رويس الأفضل ومهاجم ريال مدريد وصيفا

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين في ألمانيا عن فوز ماركو رويس نجم بوروسيا دورتموند بجائزة لاعب الموسم، بعد التصويت عبر اللاعبين والأعضاء.

وحصد رويس 31.4% صوتا من مجموع الأصوات، وتعد تلك هي المرة الثالثة التي يفوز بها رويس بعد عامي 2012 و2014.

ماركو رويس شارك مع دورتموند خلال الموسم الجاري في 30 مباراة بالدوري والكأس سجل خلالها 20 هدفا وصنع 12 آخرين.

واحتل لوكا يوفيتش مهاجم إينتراخت فرانكفورت السابق وريال مدريد الحالي المرتبة الثانية بعد رويس وذلك بعدما حصد 20.9% من الأصوات، والثالث كان كاي هافيرتز لاعب باير ليفركوزن الذي حصد 12.4%.

وفاز أدي هوتر مدرب إينتراخت فرانكفورت بجائزة مدرب الموسم بعدما حصد 41.8% من الأصوات متفوقا على فلوريان كوفيلدت مدرب فيردر بريمن الذي حصد 15% وفريدلم فونكيل مدرب فورتونا دوسلدورف الذي حصد 9.8% من الأصوات.

أما جادون سانشو جناح دورتموند ففاز بجائزة أفضل لاعب شاب بعد حصوله على 51% من الأصوات، فيما حل لوكا يوفيتش في المرتبة الثانية بعدما حصد على 16.3% من الأصوات، وهافيرتز في المركز الثالث بعدما حصد 13.7% من الأصوات.

جادون سانشو لعب في 36 مباراة بالدوري والكأس مع دورتموند سجل خلالها 12 هدفا وصنع 18 أخرين.

وجاء تشكيل الموسم في ألمانيا وفقا للرابطة كالتالي:

حراسة المرمى: بيتر جالوتشي (ريد بول لايبزج)

الدفاع: جوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ) – نيكلاس شولي (بايرن ميونيخ) – ماكوتو هاسيبي (إينتراخت فرانكفورت) – نيكو شولز (هوفنهايم)

الوسط: سانشو (دورتموند) – رويس (دورتموند) – فيتسل (دورتموند) – هافيرتز (ليفركوزن)

الهجوم: يوفيتش (فرانكفورت) – روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ)

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