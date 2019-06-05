مدرب جديد لحجازي؟.. سكاي: بيليتش أصبح قريبا للغاية من تدريب وست بروميتش

الأربعاء، 05 يونيو 2019 - 11:40

كتب : FilGoal

بيليتش - اتحاد جدة

أصبح سلافين بيليتش المدرب الكرواتي هو الخيار الأول لوست بروميتش ألبيون الذي يلعب له أحمد حجازي الدولي المصري، لتولي مهمة تدريب الفريق. وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

وقال التقرير إن مدرب وست هام يونايتد السابق قد قابل فعليا إدارة النادي مساء يوم الثلاثاء، وانبهرت الإدارة كثيرا بخططه وأفكاره.

وبات بيليتش في صدارة اختيارات وست بروم قبل كريس هوتون مدرب برايتون السابق وبرونو لاباديا وكريس ويلدر.

أخبار متعلقة

لتجنُب الكارثة.. رسميا – اتحاد جدة يقيل بيليتش ويعيّن مدربه الأسبق بيليتش: لست خائفا من الإقالة.. وجائزة مدرب الشهر تثبت أننا على الطريق الصحيح عازف الروك يصل السعودية.. رسميا – بيليتش مدربا لاتحاد جدة

وأشارت "سكاي" إلى أن بيليتش ووست بروم لم يتفقا بعد على قيمة الراتب، ومن المتوقع أن يطلب الكرواتي أموالا أكثر من التي سيعرضها النادي الإنجليزي.

وأقال وست بروميتش مدربه دارين مور خلال شهر مارس الماضي لسوء النتائج ليتولى جيمس شان مهمة تدريب الفريق حتى نهاية الموسم.

وقاد شان وست بروميتش للوصول إلى الدورة المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه خسر في نصف النهائي من أستون فيلا بركلات الترجيح بعد التعادل في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 1-1.

بيليتش درب نادي وست هام في الفترة من 2015 إلى 2017 قبل أن يقود نادي اتحاد جدة السعودي خلال الموسم الماضي.

طالع أيضا

تقرير: الأهلي السعودي يفكر في التعاقد مع معلول

آل الشيخ يلمح لبيع بيراميدز

مارادونا يتمنى تدريب مانشستر يونايتد

كيف يحاول اتحاد الكرة حل أزمة الفريق المشارك في دوري أبطال إفريقيا

تعرف على تصنيف قرعة دوري أبطال أوروبا 2019-2020

القاتل مولامبا.. رسائل موبوتو الدموية (2)

في إنجلترا المحترفون

نرشح لكم

أخر الأخبار

تقرير - تعثر مفاوضات ضم هازارد بين ريال مدريد وتشيلسي 10 دقيقة | أوروبا
له ما أراد.. تقرير: ليفربول يأمل التمديد لكلوب ولكن 11 دقيقة | أوروبا
من يظفر بالهولندي؟ تقرير: وكيل دي ليخت يفضل انتقال اللاعب إلى ليفربول أو يوفنتوس 47 دقيقة | أوروبا
النهاية.. رودريجيز يرحل عن بايرن ساعة | أوروبا
أجانب منسيون - حوار في الجول.. جودوين: رئيس الهلال رد على عرض الأهلي لضمي بطلب أبو تريكة ساعة | الدوري المصري
الاتحاد يفسخ عقد لاعبيه الأجنبيين ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 5 قرارات نارية من رئيس الزمالك "رحيل ثلاثي الفريق.. وعدم لعب لقاء الحدود بسبب الأهلي" 2 مصدر في الكاف لـ في الجول: لجنة الانضباط حددت موعد نظر شكوى المغرب بسحب لقب الكونفدرالية من الزمالك 3 صلاح يكشف عن هدفه الجديد الموسم المقبل.. يسأل عن أبو تريكة والأخير يرد 4 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة "إهانة جروس" وطريقة إخطاره بالرحيل

قد ينال إعجابك