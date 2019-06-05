مدرب جديد لحجازي؟.. سكاي: بيليتش أصبح قريبا للغاية من تدريب وست بروميتش

أصبح سلافين بيليتش المدرب الكرواتي هو الخيار الأول لوست بروميتش ألبيون الذي يلعب له أحمد حجازي الدولي المصري، لتولي مهمة تدريب الفريق. وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

وقال التقرير إن مدرب وست هام يونايتد السابق قد قابل فعليا إدارة النادي مساء يوم الثلاثاء، وانبهرت الإدارة كثيرا بخططه وأفكاره.

وبات بيليتش في صدارة اختيارات وست بروم قبل كريس هوتون مدرب برايتون السابق وبرونو لاباديا وكريس ويلدر.

وأشارت "سكاي" إلى أن بيليتش ووست بروم لم يتفقا بعد على قيمة الراتب، ومن المتوقع أن يطلب الكرواتي أموالا أكثر من التي سيعرضها النادي الإنجليزي.

وأقال وست بروميتش مدربه دارين مور خلال شهر مارس الماضي لسوء النتائج ليتولى جيمس شان مهمة تدريب الفريق حتى نهاية الموسم.

وقاد شان وست بروميتش للوصول إلى الدورة المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه خسر في نصف النهائي من أستون فيلا بركلات الترجيح بعد التعادل في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 1-1.

بيليتش درب نادي وست هام في الفترة من 2015 إلى 2017 قبل أن يقود نادي اتحاد جدة السعودي خلال الموسم الماضي.

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