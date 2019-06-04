ليون يصدر بيانا رسميا للتعليق على انتقال ميندي إلى ريال مدريد

أصدر أولمبيك ليون بيانا رسميا اليوم الثلاثاء نفى فيه ما أشير لتوصله لاتفاق مع ريال مدريد بشأن انتقال الظهير الأيسر فيرلاند ميندي.

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية ذكرت أن الظهير الأيسر سيخضع لكشف طبي في ريال مدريد خلال ساعات.

وقال ليون عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء: "أولمبيك ليون ينكر توصله لأي اتفاق لانتقال فيرلاند ميندي إلى ريال مدريد وذلك عكس ما يذكر عبر بعض وسائل الإعلام".

اللاعب الفرنسي صاحب الـ23 عاما ينتهي تعاقده مع ليون في صيف عام 2023.

وشارك ميندي مع ليون في الموسم المنصرم في 44 مباراة سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع مثلهم.

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