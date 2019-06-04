ليون يصدر بيانا رسميا للتعليق على انتقال ميندي إلى ريال مدريد

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 - 22:34

كتب : FilGoal

فيرلاند ميندي

أصدر أولمبيك ليون بيانا رسميا اليوم الثلاثاء نفى فيه ما أشير لتوصله لاتفاق مع ريال مدريد بشأن انتقال الظهير الأيسر فيرلاند ميندي.

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية ذكرت أن الظهير الأيسر سيخضع لكشف طبي في ريال مدريد خلال ساعات.

وقال ليون عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء: "أولمبيك ليون ينكر توصله لأي اتفاق لانتقال فيرلاند ميندي إلى ريال مدريد وذلك عكس ما يذكر عبر بعض وسائل الإعلام".

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وشارك ميندي مع ليون في الموسم المنصرم في 44 مباراة سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع مثلهم.

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