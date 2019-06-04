قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إن أعمال تجديد استاد الإسكندرية انتهت من أجل استضافة مباريات كأس أم إفريقيا 2019.

وتحدث عامر حسين لـFilGoal.com قائلا: "كل الأعمال في استاد الإسكندرية تم الانتهاء منها وسوف نسلمه لاتحاد الكرة بعد العاشر من شهر يونيو الجاري".

وعن سبب تحديد ذلك الموعد قال: "سنقيم مباراة تجريبية عليه أولا بين نادي سبورتنج ومنتخب إسكندرية لاختبار كل شيء".

وأتم "بعد ذلك سيكون الملعب تابعا لاتحاد الكرة استعدادا للبطولة الإفريقية".

ويستضيف استاد الإسكندرية مباريات المجموعة الثانية التي تشهد تواجد نيجيريا وغينيا ومدغشقر وبوروندي.

كما سيستضيف استاد الإسكندرية مباراة واحدة في دور الـ16 تجمع بين وصيف المجموعة الثانية ووصيف المجموعة السادسة.

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