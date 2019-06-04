ستوريدج ومورينو يرحلان عن ليفربول

أعلن ليفربول يوم الثلاثاء رحيل لاعبيه دانييل ستوريدج الإنجليزي وألبرتو مورينو الإسباني بعد انتهاء عقديهما مع النادي بنهاية الموسم الحالي.

ووجه النادي الإنجليزي الشكر للاعبين لـ"مساهماتهما" مع الفريق على مدار السنوات الماضية، متمنيا لهما التوفيق في الخطوة المقبلة.

ولعب ستوريدج في ليفربول منذ انتقل للفريق في يناير 2013 قادما من تشيلسي، وفي 160 مباراة مع الفريق سجل 67 هدفا.

بينما تعاقد ليفربول مع مورينو في أغسطس 2014 وشارك الإسباني في 141 مباراة مع الفريق وسجل 3 أهداف.

وشكر المدرب يورجن كلوب اللاعبين قائلا عبر موقع ليفربول:"أهم كلمات أقولها لهذين الرائعين هي شكرا لكما. كانا هنا حين جئت كمدرب وخلال هذه الفترة، مثل الجميع، ساهما في بناء فريق يمضي في الطريق الصحيح. بدونهما لم نكن لنكون الفريق الموجود الآن".

واستمر الألماني "مورينو شخصيته تنعكس في أسلوب لعبه. مليء بالطاقة والحيوية، دائما إيجابي. شخصية غير عادية دائما على استعداد لتقديم كل شيء من أجل الفريق. أعلم أن هذا الموسم، ربما لم يشارك في المباريات بالقدر الذي أراده، لكن لا نغفل مساهمته. كيف كان يبقي الجميع على أطراف قدميه في المران. مورينو عالمي وأعلم أنه سيعود لمنتخب إسبانيا قريبا".

وأضاف "ستوريدج استحق أن يكون أحد عظماء ليفربول في الحقبة الحالية، أعتقد ذلك. جاء للنادي حين كنا نحاول إعادة بناء أنفسنا. بعض الأهداف التي سجلها لليفربول كانت مهمة جدا جدا. إنه أحد أفضل اللاعبين الذين شاهدتهم في حياتي في قدرته على تحويل الفرصة إلى هدف. سجل أهدافا تعتقد أنها ليست ممكنة. مرة أخرى، مثل لاعبين كثر في القائمة، ستوريدج كان عليه أن يصبر وأن يساهم أثناء المباريات، لكن حتى في الموسم الحالي لعب دورا حيويا".

وأتم "ستوريدج قائد عظيم في غرفة الملابس، ذكي، واثق بنفسه، ولا يخاف التحدث بصوت عال. كان رائعا مع لاعبين صغار كثر، لذا كان مهما لتطورنا. أتمنى للاعبين النجاح والاستمتاع. سنفتقدهما بالتأكيد، لكن بمقدورنا أن نقول وداعا بأفضل شكل ممكن، يا رجال، ترحلان وأنتما بطلان لأوروبا".

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