لاعب الإسماعيلي يكشف كواليس جلسة تحفيزية مع أجيري قبل عدة أشهر

كشف عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي، عن كواليس جلسة خاصة جمعته قبل أشهر مع خافيير أجيري مدرب المنتخب المصري.

عبدالرحمن مجدي النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

مجدي انضم للمنتخب الأول في توقف مارس الماضي، قبل أن يُستبعَد من القائمة الأولية لكأس الأمم الإفريقية، لكنه نال الاستدعاء للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب.

وصرّح مجدي: "انضمامي للمنتخب الأوليمبي لا يقل أهمية عن اللعب للمنتخب الأول".

وأرجع مجدي الفضل في تألقه للمدرب المكسيكي: "أجيري أحد أهم عوامل تألقي وعودتي للمنتخب للأوليمبي".

وكشف: "أجيري عقد معي اجتماعا عندما ضمني أول مرة، وطالبني فيه بمواصلة التألق وعدم استعجال الفرصة لأني لا أزال صغيرا في السن ولدي مستقبل كبير في السنوات المقبلة".

واعترف: "هذه الجلسة كانت دافعا قويا للحفاظ على مستواي ومواصلة ارتداء قمصان المنتخبات الوطنية".

وأتم "سأبذل قصارى جهدي للدفاع عن فرصي في الانضمام للمنتخب الأوليمبي، حتى يكون مفتاح عودتي للمنتخب الأول بعد كأس الأمم الإفريقية".

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