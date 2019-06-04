فيديو - شاهد أجمل أهداف يوفيتش مهاجم ريال مدريد الجديد

خطف لوكا يوفيتش الأنظار مع إينتراخت فرانكفورت طوال الموسم المنتهي، لينال المكافأة سريعا، وينتقل لتمثيل ريال مدريد.

النادي الملكي أعلن عن ضم المهاجم الصربي في عقد يمتد حتى عام 2025، دون أن يعلن عن القيمة المالية للصفقة.

اللاعب صاحب الـ21 عاما، يمتلك 4 مباريات دولية مع منتخب صربيا، وقاد فريقه فرانكفورت لنصف نهائي الدوري الأوروبي قبل الخروج بركلات الجزاء الترجيحية أمام تشيلسي.

يوفيتش سجّل 27 هدفا في 48 مباراة خاضها هذا الموسم، وصنع 7 أهداف.

شاهد أجمل أهدافه مع فرانكفورت

اقرأ أيضا:

لقجع: كنت على علم أن المغرب سيتعرض لحرب مباشرة من المصريين والتونسيين

تنزانيا.. دولة واحدة ومنتخبان مختلفان بقيادة هداف الزمالك

رسميا - ريال مدريد يتعاقد مع يوفيتش

تأسيس أمم إفريقيا.. العدوان الثلاثي هددها والسودان يحتضن أحلام عبد العزيز سالم

لتخطي أحزانه في مدريد.. رسميا – لوبيتيجي مدربا جديدا لـ إشبيلية