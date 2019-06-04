فيديو - شاهد أجمل أهداف يوفيتش مهاجم ريال مدريد الجديد

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 - 14:38

كتب : FilGoal

لوكا يوفيتش - فرانكفورت

خطف لوكا يوفيتش الأنظار مع إينتراخت فرانكفورت طوال الموسم المنتهي، لينال المكافأة سريعا، وينتقل لتمثيل ريال مدريد.

النادي الملكي أعلن عن ضم المهاجم الصربي في عقد يمتد حتى عام 2025، دون أن يعلن عن القيمة المالية للصفقة.

اللاعب صاحب الـ21 عاما، يمتلك 4 مباريات دولية مع منتخب صربيا، وقاد فريقه فرانكفورت لنصف نهائي الدوري الأوروبي قبل الخروج بركلات الجزاء الترجيحية أمام تشيلسي.

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يوفيتش سجّل 27 هدفا في 48 مباراة خاضها هذا الموسم، وصنع 7 أهداف.

شاهد أجمل أهدافه مع فرانكفورت

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