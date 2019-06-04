رسميا - ريال مدريد يتعاقد مع يوفيتش

أعلن نادي ريال مدريد عن التعاقد مع لوكا يوفيتش قادما من إينتراخت فرانكفورت بشكل رسمي

النادي الإسباني ذكر عبر موقعه أن يوفيتش صار لاعبا لـ ريال مدريد لمدة 6 مواسم مقبلة.

يوفيتش (21 عاما) سجل 27 هدفا مع أينتراخت فرانكفورت الألماني في الموسم المنتهي، وصنع 7 أهداف أخرى.

اللاعب كان على رادار ريال مدريد طوال الأسابيع الماضية، مع كثير من التقارير الصحفية تكهنت بقرب إنهاء الصفقة.

لتكون هذه ثاني صفقات ريال مدريد بعد البرازيلي إيدير ميلياتو من بورتو، مع اقتراب التعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد من تشيلسي، وفيرلان ميندي من ليون.

وكان فرانكفورت قد استعار يوفيتش من بنفيكا لمدة موسمين، قبل أن يفعّل بند الشراء مقابل 7 ملايين يورو، ويبيعه لاحقا إلى ريال مدريد.

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