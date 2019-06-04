لسوء الأداء والنتائج.. الاتحاد يعاقب لاعبيه بخصم 10% من مستحقاتهم

قررت إدارة نادي الاتحاد السكندري، توقيع عقوبة مالية على لاعبي الفريق الأول، بعد النتائج السيئة هذا الموسم.

الاتحاد ضمن البقاء في الدوري المصري رسميا أمس الإثنين، بفوزه على جاره سموحة 3-1، في الجولة 34 –الأخيرة- من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

رغم ذلك، قررت إدارة الاتحاد خصم ما يعادل 10% من قيمة عقود لاعبي الفريق، نظرا لسوء الأداء والنتائج غير الجيدة التي حققها الفريق خلال مباريات الدور الثاني للدوري، خصوصا بعد توفير مجلس الإدارة لكل عوامل الاستقرار.

الاتحاد بدأ الموسم بقيادة فنية لـ محمد عمر، قبل أن يرحل ويخلفه حلمي طولان.

لاحقا بعد تأزم موقف الفريق، رحل طولان قبل جولة على النهاية، وعوّضه طلعت يوسف لتحقيق مهمة البقاء التي نجح فيها بالفعل.

الاتحاد يحتل المركز 11 برصيد 39 نقطة، من 9 انتصارات، و13 هزيمة، و12 تعادلا.

ووصل الاتحاد إلى ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال هذا الموسم، بعد إطاحته بالترجي والزمالك، قبل أن يصطدم بالهلال السعودي ويخرج بهزيمته 0-3 في مجموع المباراتين.

وفي بطولة كأس مصر، وصل الفريق إلى نصف النهائي، بعد تغلبه على الإسماعيلي 3-1 في الدور ربع النهائي.

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