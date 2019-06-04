لسوء الأداء والنتائج.. الاتحاد يعاقب لاعبيه بخصم 10% من مستحقاتهم

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 - 14:23

كتب : هاني العوضي

الاتحاد - الهلال

قررت إدارة نادي الاتحاد السكندري، توقيع عقوبة مالية على لاعبي الفريق الأول، بعد النتائج السيئة هذا الموسم.

الاتحاد ضمن البقاء في الدوري المصري رسميا أمس الإثنين، بفوزه على جاره سموحة 3-1، في الجولة 34 –الأخيرة- من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

رغم ذلك، قررت إدارة الاتحاد خصم ما يعادل 10% من قيمة عقود لاعبي الفريق، نظرا لسوء الأداء والنتائج غير الجيدة التي حققها الفريق خلال مباريات الدور الثاني للدوري، خصوصا بعد توفير مجلس الإدارة لكل عوامل الاستقرار.

أخبار متعلقة

أحمد أحمد يوجه الشكر لمصر ويشيد باستعدادات كأس الأمم رئيس الزمالك: يضغطون علي لاستكمال الدوري قبل أمم إفريقيا.. على جثتي رئيس الزمالك مستشهدا بما حدث قبل المباراة بـ 3 ساعات: العشري يستخدم السحر مدرب الاتحاد: بدون مبالغة.. تشكيل سموحة ساعدنا على الفوز والبقاء بالدوري

الاتحاد بدأ الموسم بقيادة فنية لـ محمد عمر، قبل أن يرحل ويخلفه حلمي طولان.

لاحقا بعد تأزم موقف الفريق، رحل طولان قبل جولة على النهاية، وعوّضه طلعت يوسف لتحقيق مهمة البقاء التي نجح فيها بالفعل.

الاتحاد يحتل المركز 11 برصيد 39 نقطة، من 9 انتصارات، و13 هزيمة، و12 تعادلا.

ووصل الاتحاد إلى ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال هذا الموسم، بعد إطاحته بالترجي والزمالك، قبل أن يصطدم بالهلال السعودي ويخرج بهزيمته 0-3 في مجموع المباراتين.

وفي بطولة كأس مصر، وصل الفريق إلى نصف النهائي، بعد تغلبه على الإسماعيلي 3-1 في الدور ربع النهائي.

اقرأ أيضا:

لقجع: كنت على علم أن المغرب سيتعرض لحرب مباشرة من المصريين والتونسيين

تنزانيا.. دولة واحدة ومنتخبان مختلفان بقيادة هداف الزمالك

رسميا - ريال مدريد يتعاقد مع يوفيتش

تأسيس أمم إفريقيا.. العدوان الثلاثي هددها والسودان يحتضن أحلام عبد العزيز سالم

لتخطي أحزانه في مدريد.. رسميا – لوبيتيجي مدربا جديدا لـ إشبيلية

الاتحاد الدوري المصري في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

بايرن: رودريجيز يود الرحيل 9 دقيقة | أوروبا
في خطاب رسمي - كاف يلزم اتحاد الكرة بتحديد المشاركين في بطولتي الأندية قبل 30 يونيو 30 دقيقة | الدوري المصري
روبرتسون مشيدا بأليسون: أداؤه كان مزحة أمام توتنام 44 دقيقة | أوروبا
كلوب عن رحيل نجوم ليفربول: لست قلقا ساعة | أوروبا
لوكا يوفيتش.. "شبيه جيرد مولر" وتهديدات بتحطيم قدميه غيرت مسيرته ساعة | حكايات في الجول
لاعب الإسماعيلي يكشف كواليس جلسة تحفيزية مع أجيري قبل عدة أشهر 2 ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 5 قرارات نارية من رئيس الزمالك "رحيل ثلاثي الفريق.. وعدم لعب لقاء الحدود بسبب الأهلي" 2 صلاح يكشف عن هدفه الجديد الموسم المقبل.. يسأل عن أبو تريكة والأخير يرد 3 مصدر في الكاف لـ في الجول: لجنة الانضباط حددت موعد نظر شكوى المغرب بسحب لقب الكونفدرالية من الزمالك 4 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة "إهانة جروس" وطريقة إخطاره بالرحيل

قد ينال إعجابك