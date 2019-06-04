سيرينا تتهم منظمي رولان جاروس "بالوقاحة" وتثير غضب دومينيك تيم

لم تكتف سيرينا ويليامز بمفاجأة متابعي رولان جاروس بخروجها المفاجئ أمام مواطنتها الشابة صوفيا كينين، بل أثارت أزمة في الحجرات الداخلية للبطولة الفرنسية.

ويليامز ودعت ثاني البطولات الأربع الكبرى للتنس، بهزيمتها 0-2 أمام كينين (20 عاما) يوم السبت الماضي في دور الـ32 للبطولة، ليكون هذا أسرع وداع في بطولة فرنسا للاعبة الأمريكية منذ عام 2014.

بالتزامن من هزيمة ويليامز، تمكن النمساوي دومينيك تيم من العبور إلى دور الـ16 بتغلبه على بابلو كويباس، ولم يدر أن هزيمة ويليامز ستعكر مزاجه في الدقائق التالية.

بينما كان تيم يتلقى الأسئلة في المؤتمر الصحفي، فوجئ بطلب غير اعتيادي من المنظمين الذين قاطعوا المؤتمر، وطلبوا منه الانتقال إلى قاعة أصغر حجما.

تيم وصيف الموسم الماضي، علم أن ترحيله عن القاعة حدث بغرض إفساح مجال لـ ويليامز الغاضبة للغاية، والتي لا تريد الانتظار أكثر من ذلك للظهور في المؤتمر الصحفي بعد هزيمتها المفاجئة.

ليخبر تيم المنظمين بلكنة حادة: "لا أفهم هذا حقا، بحق اللعنة؟ لا، هذه مزحة، يتوجب علي أن أغادر القاعة لأنها قادمة؟ حسنا سأغادر، لن أنتظر أحدا، سأفعل ما يحلو لي".

من جانبها ذكرت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، أن ويليامز قالت للمنظم: "أنت وقح للغاية، سأنهي مقابلتي سريعا" مما دفعه للتعجيل بإيقاف مؤتمر تيم.

لاحقا صرّح تيم لـ يوروسبورت: "لم أكن غاضبا، ولكنه المبدأ العام، لا يهم من الشخص الجالس في المؤتمر الصحفي، أنا أو غيري، في كل الأحوال يجب على اللاعب التالي أن ينتظر، هذا تصرف يعبّر عن شخصية سيئة في رأيي".

وأضاف: "أنا واثق بنسبة 100% أن فيدرير ونادال لم يكونا ليقوما بتصرف مماثل أبدا".

السويسري روجر فيدرر سُئل بدوره عن رأيه في الواقعة، وأرجع الأمر إلى سوء تفاهم.

فيدرر أجاب: "لا أدري ما الذي حدث بشكل خاطئ، ولكنها أمور واردة".

وأضاف: "ربما توجب عليهم أن يُبقوا سيرينا في غرفة خلع الملابس، وألا يجعلوها تنتظر في المركز الإعلاني".

وواصل: "لا أعلم تحديدا ما حدث، ولكني أتفهم غضب دومينيك، لا أظنه غاضب من سيرينا تحديدا أو من أي شخص".

مختتما: "دومينيك نجم كبير، وعلى أي حال، لو كنت قد خسرت اليوم، فسأسمح لـ ماير أن يدخل للمؤتمر الصحفي أولا أو أن يقرر ما يريده لأنه من سيخوض المباراة المقبلة".

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