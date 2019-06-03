نفى مصدر مقرب من محمد الشناوي حارس الأهلي أن يكون قد تلقى عرضا للانضمام لسسكا موسكو الروسي في الصيف الجاري.

ولكن، أكد المصدر لـFilGoal.com أنه قد علم في وقت سابق باهتمام من النادي الروسي بحارس مصر في كأس العالم 2018.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى تلقي الأهلي عرضا رسميا من النادي الروسي لضم الشناوي.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "أحد الوكلاء أخبر الشناوي في وقت سابق أن هناك اهتماما بضمه".

وأضاف "ولكن الاهتمام لم يتحول لعرض رسمي، والشناوي أخبر الوكيل أنه تحت أمر الأهلي وأن أي شيء يجب أن يتم من خلال الأهلي".

وأتم "منذ ذلك الوقت لم يرق هذا الاهتمام لعرض رسمي".

صاحب الـ30 عاما حرس مرمى الأهلي في 29 مباراة هذا الموسم، تلقى فيهم 17 هدفا وحافظ فيهم على شباكه نظيفة 17 مباراة.

ويضم الأهلي من حراس المرمى كل من الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي بجانب الناشئين مصطفى شوبير وأحمد طارق.

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