خاص مصدر بـ المقاصة لـ في الجول: الأهلي أبدى اهتماما بلاعبنا.. والشيخ قد ينضم لنا نهائيا

الإثنين، 03 يونيو 2019 - 20:34

كتب : FilGoal

محمد توني - مصر للمقاصة

أبدى الأهلي اهتماما أوليا بضم لاعب وسط مصر للمقاصة محمد توني، بحسب مصدر في النادي الفيومي.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "الأهلي مهتم بضم توني، ومن المحتمل أن تضم الصفقة أحمد الشيخ لاعب الأهلي، ومبلغ مالي".

وأضاف "الاحتمالية الأكبر هي أن يكون انضمام الشيخ لنا نهائيا".

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توني لعب هذا الموسم 31 مرة مع مصر للمقاصة، 27 مرة كأساسي و4 مرات كبديل.

صاحب الـ22 عاما سجل مرة وحيدة ولم يصنع، ونسبة نجاح تمريرات اللاعب المنتقل من الشرطة في 2017 83%.

دفاعيا، استرجع لاعب الوسط الكرة لفريقه 11 مرة في المباراة كمعدل متوسط.

وفي المقابل، لعب أحمد الشيخ 9 مباريات مع الأهلي هذا الموسم سجل فيهم 4 أهداف وصنع هدفا.

الشيخ انضم للأهلي في 2015، لكنه رحل معارا في العام التالي للمقاصة، ثم عاد للأهلي ورحل مرة أخرى معارا للاتفاق السعودي.

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