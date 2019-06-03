الترجي يحصد الدوري التونسي للمرة 29 والثالثة على التوالي

الإثنين، 03 يونيو 2019 - 18:06

كتب : FilGoal

الترجي - الوداد

واصل الترجي التونسي أيامه السعيدة وألحق لقب الدوري التونسي بدوري أبطال إفريقيا، بعد أن فاز على شبيبة القيروان 4-0 ليضمن اللقب بـ56 نقطة، على بعد 5 نقاط من وصيفه النجم الساحلي ولكنه لعب 3 مباريات أقل من أبناء سوسة.

آدم الرجايبي افتتح أهداف الترجي في الدقيقة 35، قبل أن يضيف هيثم الجويني في الدقيقة 65 وينهي سعد بقير المباراة بهدفين في الدقيقتين 72 و86.

أبناء باب سويقة حصدوا اللقب رقم 29 في بطولة الدوري كأكثر فريق متوج بالبطولة، بفارق 16 لقب عن الإفريقي التونسي.

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وحصد الترجي لقبه الثالث في الدوري على التوالي، ليلحقه بلقبين متتاليين لحساب دوري أبطال إفريقيا.

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الترجي التونسي

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