كلوب: بكيت بسبب سعادة جماهير ليفربول الغامرة

لم يتمالك يورجن كلوب المدير الفني لليفربول نفسه وبكى بعد مشاهدة جماهير الريدز تحتفل بلقب دوري أبطال أوروبا في شوارع المدينة.

وسجل نجمنا المصري محمد صلاح هدفا ليتوج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على توتنام بهدفين مقابل لا شيء في نهائي الأبطال. (طالع التفاصيل)

وقال كلوب في تصريحات لموقع ناديه: "لا أستطيع أن أصف الشعور. لقد بكيت قليلاً بسبب سعادة الجماهير الغامرة".

وأضاف "عندما يكون لديك اتصال مباشر بالعين وترى مقدار ما يعينه ذلك لهم، تكون المشاعر قوية".

وأتم "الاحتفالية كانت رائعة. لا أعرف بالضبط عدد سكان مدينة ليفربول، لكن لا توجد مساحة فارغة! ذلك لا يصدق!".

فقد احتفل فريق ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا مع جماهيره يوم الأحد في شوارع المدينة في احتفالية حضرها نحو 750 ألف شخص.

صلاح شارك منذ البداية وحتى صافرة النهاية التي أعلنت تتويج ليفربول، بل وسجل هدفا تاريخيا بعد أقل من دقيقة من عمر اللقاء.

ليفربول تحصل على ركلة جزاء عقب مرور 24 ثانية فقط من بداية المرور، بعد عرضية من ساديو ماني، اصطدمت في ذراع موسى سيسوكو داخل منطقة جزاء توتنام.

ليحتسب الحكم دامير سكومينا ركلة جزاء دون تردد، ويمنح فرصة التقدم للريدز.

صلاح صار ثاني لاعب عربي في التاريخ يسجل بنهائي دوري أبطال أوروبا بعد رابح ماجر، والخامس إفريقيا، إذ سبقه صامويل إيتو وديديه دروجبا وساديو ماني بالإضافة إلى ماجر بالطبع.





























































هدف صلاح هو ثاني أسرع هدف في تاريخ النسخة الحديثة من دوري أبطال أوروبا، بعد هدف باولو مالديني في ليفربول في نهائي 2005.

وكاد صلاح أن يصنع هدفا لصالح ليفربول ولكن تسديدة جيمس ميلنر مرت بجوار القائم بقليل.