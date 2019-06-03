صلاح يوجه رسالة لجماهير ليفربول بعد الاحتفال الجنوني بلقب دوري الأبطال

الإثنين، 03 يونيو 2019 - 13:21

كتب : FilGoal

احتفالات ليفربول مع الجماهير

وجه نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول رسالة لجماهير فريقه بعد الاحتفال الجنوني بلقب دوري أبطال أوروبا.

وسجل صلاح هدفا ليتوج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على توتنام بهدفين مقابل لا شيء في نهائي الأبطال. (طالع التفاصيل)

وقال صلاح في تغريدة كتبها عبر حسابه الشخصي على تويتر يوم الإثنين: "لقد كانت ليلة سريالية".

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فقد احتفل فريق ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا مع جماهيره يوم الأحد في شوارع المدينة في احتفالية حضرها نحو 750 ألف شخص.

وأضاف صلاح "شكرا لكل مشجع جعل المدينة وكأنها ملعب أنفيلد".

صلاح شارك منذ البداية وحتى صافرة النهاية التي أعلنت تتويج ليفربول، بل وسجل هدفا تاريخيا بعد أقل من دقيقة من عمر اللقاء.

ليفربول تحصل على ركلة جزاء عقب مرور 24 ثانية فقط من بداية المرور، بعد عرضية من ساديو ماني، اصطدمت في ذراع موسى سيسوكو داخل منطقة جزاء توتنام.

ليحتسب الحكم دامير سكومينا ركلة جزاء دون تردد، ويمنح فرصة التقدم للريدز.

صلاح صار ثاني لاعب عربي في التاريخ يسجل بنهائي دوري أبطال أوروبا بعد رابح ماجر، والخامس إفريقيا، إذ سبقه صامويل إيتو وديديه دروجبا وساديو ماني بالإضافة إلى ماجر بالطبع.

هدف صلاح هو ثاني أسرع هدف في تاريخ النسخة الحديثة من دوري أبطال أوروبا، بعد هدف باولو مالديني في ليفربول في نهائي 2005.

وكاد صلاح أن يصنع هدفا لصالح ليفربول ولكن تسديدة جيمس ميلنر مرت بجوار القائم بقليل.

ويمكنك مشاهدة ملخص ما قدمه صلاح من هنا

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