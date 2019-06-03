فان دايك يتفوق على صلاح ويتوج بجائزة لاعب الأسبوع في دوري الأبطال

حصد فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول جائزة أفضل لاعب في الأسبوع الأخير بدوري أبطال أوروبا، متفوقا على زميله المصري محمد صلاح.

صلاح سجل هدفا ليتوج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على توتنام بهدفين مقابل لا شيء في نهائي الأبطال. (طالع التفاصيل)

وذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن فان دايك فاز بجائزة لاعب الأسبوع بعد منافسة من 3 لاعبين من ليفربول.

صلاح وديفوك أوريجي وأليسون بيكر نافسوا فان دايك على الجائزة، لكن العملاق الهولندي اقتنص الجائزة.

Another MASSIVE performance from VVD. 💪@VirgilvDijk has been voted @ChampionsLeague player of the week. 🙌 pic.twitter.com/aAhNmz6mi8 — Liverpool FC (@LFC) June 3, 2019

يذكر أن فان دايك توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2018-2019.

صلاح شارك منذ البداية وحتى صافرة النهاية التي أعلنت تتويج ليفربول، بل وسجل هدفا تاريخيا بعد أقل من دقيقة من عمر اللقاء.

ليفربول تحصل على ركلة جزاء عقب مرور 24 ثانية فقط من بداية المرور، بعد عرضية من ساديو ماني، اصطدمت في ذراع موسى سيسوكو داخل منطقة جزاء توتنام.

ليحتسب الحكم دامير سكومينا ركلة جزاء دون تردد، ويمنح فرصة التقدم للريدز.

صلاح صار ثاني لاعب عربي في التاريخ يسجل بنهائي دوري أبطال أوروبا بعد رابح ماجر، والخامس إفريقيا، إذ سبقه صامويل إيتو وديديه دروجبا وساديو ماني بالإضافة إلى ماجر بالطبع.





























































هدف صلاح هو ثاني أسرع هدف في تاريخ النسخة الحديثة من دوري أبطال أوروبا، بعد هدف باولو مالديني في ليفربول في نهائي 2005.

وكاد صلاح أن يصنع هدفا لصالح ليفربول ولكن تسديدة جيمس ميلنر مرت بجوار القائم بقليل.

ويمكنك مشاهدة ملخص ما قدمه صلاح من هنا