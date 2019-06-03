أليسون يفسر أسباب تألقه في نهائي دوري الأبطال

يرى أليسون بيكر حارس ليفربول أن فريقه كان يستحق الفوز بشيء كبير هذا الموسم بعد ما قدمه طوال العام، وذلك بعد اقتناص لقب دوري أبطال أوروبا.

وسجل صلاح هدفا ليتوج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على توتنام بهدفين مقابل لا شيء في نهائي الأبطال. (طالع التفاصيل)

وقال أليسون عن الاحتفال باللقب مع جماهير ليفربول في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "ليس لدي كلمات لوصف ما حدث. فهو شيء رائع".

وأضاف الدولي البرازيلي "من الرائع الفوز بدوري الأبطال، ولكن الأروع هو مشاعر الجماهير".

وأوضح "هذا الفريق يستحق الفوز بشيء كبير هذا الموسم. وضعت قلبي على أرض الملعب وقدمت قصارى جهدي مع زملائي للفوز باللقب".

صلاح شارك منذ البداية وحتى صافرة النهاية التي أعلنت تتويج ليفربول، بل وسجل هدفا تاريخيا بعد أقل من دقيقة من عمر اللقاء.

ليفربول تحصل على ركلة جزاء عقب مرور 24 ثانية فقط من بداية المرور، بعد عرضية من ساديو ماني، اصطدمت في ذراع موسى سيسوكو داخل منطقة جزاء توتنام.

ليحتسب الحكم دامير سكومينا ركلة جزاء دون تردد، ويمنح فرصة التقدم للريدز.

صلاح صار ثاني لاعب عربي في التاريخ يسجل بنهائي دوري أبطال أوروبا بعد رابح ماجر، والخامس إفريقيا، إذ سبقه صامويل إيتو وديديه دروجبا وساديو ماني بالإضافة إلى ماجر بالطبع.































































































هدف صلاح هو ثاني أسرع هدف في تاريخ النسخة الحديثة من دوري أبطال أوروبا، بعد هدف باولو مالديني في ليفربول في نهائي 2005.

وكاد صلاح أن يصنع هدفا لصالح ليفربول ولكن تسديدة جيمس ميلنر مرت بجوار القائم بقليل.

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