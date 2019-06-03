فان دايك: انتظروا المزيد من البطولات في المستقبل

بنبرة تحدي.. شدد فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول على أن فريقه لن يكتفي بلقب دوري أبطال أوروبا بل سيسعى لاقتناص عدة ألقاب في المواسم المقبلة.

وسجل نجمنا المصري محمد صلاح هدفا ليتوج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على توتنام بهدفين مقابل لا شيء في نهائي الأبطال. (طالع التفاصيل)

وقال فان دايك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "الاحتفال بلقب دوري أبطال أوروبا وسط جماهير ليفربول أمر مدهش ومميز، عليك أن تختبره حقاً".

وأضاف "أنا فخور للغاية بالعمل مع يورجن كلوب، وأتمنى قضاء أيام أخرى مثل هذه. أعتقد أنه لا يزال هناك المزيد من البطولات في المستقبل".

وأتم أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2018-2019 "أنا أستمتع بكل شيء مع كل هؤلاء المشجعين".

صلاح شارك منذ البداية وحتى صافرة النهاية التي أعلنت تتويج ليفربول، بل وسجل هدفا تاريخيا بعد أقل من دقيقة من عمر اللقاء.

ليفربول تحصل على ركلة جزاء عقب مرور 24 ثانية فقط من بداية المرور، بعد عرضية من ساديو ماني، اصطدمت في ذراع موسى سيسوكو داخل منطقة جزاء توتنام.

ليحتسب الحكم دامير سكومينا ركلة جزاء دون تردد، ويمنح فرصة التقدم للريدز.

صلاح صار ثاني لاعب عربي في التاريخ يسجل بنهائي دوري أبطال أوروبا بعد رابح ماجر، والخامس إفريقيا، إذ سبقه صامويل إيتو وديديه دروجبا وساديو ماني بالإضافة إلى ماجر بالطبع.





























































هدف صلاح هو ثاني أسرع هدف في تاريخ النسخة الحديثة من دوري أبطال أوروبا، بعد هدف باولو مالديني في ليفربول في نهائي 2005.

وكاد صلاح أن يصنع هدفا لصالح ليفربول ولكن تسديدة جيمس ميلنر مرت بجوار القائم بقليل.

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