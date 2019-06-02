كلوب: تواعدت مع جوارديولا على ركل مؤخرات بعضنا بعضا الموسم المقبل

الأحد، 02 يونيو 2019 - 22:23

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - بيب جوارديولا

مزح يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول، بشأن المنافسة التي تجمعه بغريمه بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

ليفربول حصد دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه أمس السبت، بتغلبه على توتنام 2-0، لقب هو الأول للمدرب الألماني مع الريدز.

وظهر كلوب مغتبطا في المؤتمر الصحي بعد المباراة، ووجّه دعابة لمنافسه جوارديولا: "تحدثت مع بيب جوارديولا حالا، رئيس جهازنا المعالج كان يعمل في مانشستر سيتي مطلع العام، ولكنه أراد الفوز بدوري أبطال أوروبا.. لا، إنها مجرد مزحة".

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وواصل مازحا: "تواعدنا على أن نركل مؤخرات بعضنا البعض الموسم المقبل، سنتنافس على كل شيء ونرى من سيفوز بأي ألقاب".

وأضاف: "حصْد 97 نقطة في الدوري الإنجليزي والفوز بدوري أبطال أوروبا هو أمر لا يصدق".

وأتم: "الآن حققنا بطولة، وسنواصل على هذا المنوال، أنا سعيد للغاية".

كلوب فك نحس دوري الأبطال، بعد أن خسر نهائي 2013 كمدرب لـ بوروسيا دورتموند، ونهائي 2018 كمدرب لـ ليفربول.

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