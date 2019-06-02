صلاح يغيب عن القائمة المثالية لدوري أبطال أوروبا

الأحد، 02 يونيو 2019 - 21:51

كتب : FilGoal

محمد صلاح - هيندرسون - ليفربول - توتنام

غاب النجم المصري محمد صلاح عن القائمة المثالية لأفضل لاعبي دوري أبطال أوروبا موسم 2018\2019.

صلاح قاد فريقه ليفربول للتتويج السادس تاريخيا في دوري أبطال أوروبا أمس الأحد، بتسجيله الهدف الأول في شباك توتنام خلال الانتصار 2-0.

وشهدت القائمة المثالية المختارة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حضور 20 لاعبا.

أخبار متعلقة

الاتحاد الأوروبي يختار هدف رونالدو في فريقه السابق الأفضل في دوري الأبطال كانيزاريس: رييس ليس بطلا.. سلوكه يستحق التوبيخ كلوب: كنت أشعر بالحزن بسبب الميداليات الفضية التي أعود بها لعائلتي مدافع ليفربول: نستحق التتويج بلقب دوري الأبطال أكثر من أي فريق آخر

ليفربول البطل ممثل بالسداسي : أليسون بيكر، فيرجيل فان دايك، ترينت أليكساندر أرنولد، أندي روبيرتسون، جورجينو فينالدوم، ساديو ماني.

فيما يحضر 3 لاعبين من توتنام، و5 لاعبين من أياكس أمستردام، مع تواجد اعتيادي لـ ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

القائمة المثالية لدوري أبطال أوروبا 2019:

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول) – مارك أندري تير شتيجن (برشلونة)

الدفاع: فيرجيل فان دايك (ليفربول) – ماتياس دي ليخت (أياكس) – يان فيرتونخن (توتنام) – ترينت أليكساندر أرنولد (ليفربول) – أندي روبيرتسون (ليفربول)

الوسط: موسى سيسوكو (توتنام) – حكيم زياش (أياكس) – كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) – فرينكي دي يونج (أياكس) – تانجوي ندومبيلي (ليون) – جورجينو فينالدوم (ليفربول)

الهجوم: كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) – لوكاس مورا (توتنام) – ليونيل ميسي (برشلونة) – ساديو ماني (ليفربول) – دوسان تاديتش (أياكس) – رحيم سترلينج (مانشستر سيتي) - دافيد نيريس (أياكس)

اقرأ أيضا:

نادر شوقي لـ في الجول: الأهلي لم يتقدم حتى الآن بعرض لتمديد إعارة رمضان صبحي

أحمد أحمد: لم أتردد لحظة في إيقاف جهاد جريشة

طه إسماعيل يكشف تفاصيل الاجتماع الأول للجنة التخطيط في الأهلي

رئيس الكاف: من يرى أن هدف الوداد ليس صحيحا فليتوقف عن متابعة الكرة.. أشعر بمؤامرة ضدي

قائمة الزمالك - عودة طارق حامد وعمر السعيد.. وغياب محمود عبد العزيز أمام الحدود

صلاح ليفربول دوري أبطال أوروبا

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - فرنسا تتجاوز بوليفيا في ودية على "أرض اللا هزيمة" 26 دقيقة | أوروبا
مران الأهلي – انتظام ناصر ماهر وأحمد الشيخ.. وجلسة تأهيلية لـ إكرامي 27 دقيقة | الدوري المصري
كلوب: تواعدت مع جوارديولا على ركل مؤخرات بعضنا بعضا الموسم المقبل ساعة | أوروبا
مصدر في الكاف لـ في الجول: لجنة الانضباط حددت موعد نظر شكوى المغرب بسحب لقب الكونفدرالية من الزمالك ساعة | إفريقيا
صلاح يغيب عن القائمة المثالية لدوري أبطال أوروبا 2 ساعة | أوروبا
نادر شوقي لـ في الجول: الأهلي لم يتقدم حتى الآن بعرض لتمديد إعارة رمضان صبحي 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 5 قرارات نارية من رئيس الزمالك "رحيل ثلاثي الفريق.. وعدم لعب لقاء الحدود بسبب الأهلي" 2 صلاح يكشف عن هدفه الجديد الموسم المقبل.. يسأل عن أبو تريكة والأخير يرد 3 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة "إهانة جروس" وطريقة إخطاره بالرحيل 4 رئيس الزمالك: جروس قصته انتهت الآن.. أعطيت تعليماتي للاعبين بين شوطي النهائي

قد ينال إعجابك