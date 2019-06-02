صلاح يغيب عن القائمة المثالية لدوري أبطال أوروبا
الأحد، 02 يونيو 2019 - 21:51
كتب : FilGoal
غاب النجم المصري محمد صلاح عن القائمة المثالية لأفضل لاعبي دوري أبطال أوروبا موسم 2018\2019.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
صلاح قاد فريقه ليفربول للتتويج السادس تاريخيا في دوري أبطال أوروبا أمس الأحد، بتسجيله الهدف الأول في شباك توتنام خلال الانتصار 2-0.
وشهدت القائمة المثالية المختارة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حضور 20 لاعبا.
ليفربول البطل ممثل بالسداسي : أليسون بيكر، فيرجيل فان دايك، ترينت أليكساندر أرنولد، أندي روبيرتسون، جورجينو فينالدوم، ساديو ماني.
فيما يحضر 3 لاعبين من توتنام، و5 لاعبين من أياكس أمستردام، مع تواجد اعتيادي لـ ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.
🌠 #UCL Squad of the Season 2018/19 🌠
UEFA's Technical Observers have selected their 20-man squad from this season's UEFA Champions League... 🙌 pic.twitter.com/OTCmSlp8KF— #UCLfinal (@ChampionsLeague) June 2, 2019
القائمة المثالية لدوري أبطال أوروبا 2019:
حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول) – مارك أندري تير شتيجن (برشلونة)
الدفاع: فيرجيل فان دايك (ليفربول) – ماتياس دي ليخت (أياكس) – يان فيرتونخن (توتنام) – ترينت أليكساندر أرنولد (ليفربول) – أندي روبيرتسون (ليفربول)
الوسط: موسى سيسوكو (توتنام) – حكيم زياش (أياكس) – كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) – فرينكي دي يونج (أياكس) – تانجوي ندومبيلي (ليون) – جورجينو فينالدوم (ليفربول)
الهجوم: كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) – لوكاس مورا (توتنام) – ليونيل ميسي (برشلونة) – ساديو ماني (ليفربول) – دوسان تاديتش (أياكس) – رحيم سترلينج (مانشستر سيتي) - دافيد نيريس (أياكس)
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