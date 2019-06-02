صلاح يغيب عن القائمة المثالية لدوري أبطال أوروبا

غاب النجم المصري محمد صلاح عن القائمة المثالية لأفضل لاعبي دوري أبطال أوروبا موسم 2018\2019.

صلاح قاد فريقه ليفربول للتتويج السادس تاريخيا في دوري أبطال أوروبا أمس الأحد، بتسجيله الهدف الأول في شباك توتنام خلال الانتصار 2-0.

وشهدت القائمة المثالية المختارة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حضور 20 لاعبا.

ليفربول البطل ممثل بالسداسي : أليسون بيكر، فيرجيل فان دايك، ترينت أليكساندر أرنولد، أندي روبيرتسون، جورجينو فينالدوم، ساديو ماني.

فيما يحضر 3 لاعبين من توتنام، و5 لاعبين من أياكس أمستردام، مع تواجد اعتيادي لـ ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

🌠 #UCL Squad of the Season 2018/19 🌠 UEFA's Technical Observers have selected their 20-man squad from this season's UEFA Champions League... 🙌 pic.twitter.com/OTCmSlp8KF — #UCLfinal (@ChampionsLeague) June 2, 2019

القائمة المثالية لدوري أبطال أوروبا 2019:

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول) – مارك أندري تير شتيجن (برشلونة)

الدفاع: فيرجيل فان دايك (ليفربول) – ماتياس دي ليخت (أياكس) – يان فيرتونخن (توتنام) – ترينت أليكساندر أرنولد (ليفربول) – أندي روبيرتسون (ليفربول)

الوسط: موسى سيسوكو (توتنام) – حكيم زياش (أياكس) – كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) – فرينكي دي يونج (أياكس) – تانجوي ندومبيلي (ليون) – جورجينو فينالدوم (ليفربول)

الهجوم: كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) – لوكاس مورا (توتنام) – ليونيل ميسي (برشلونة) – ساديو ماني (ليفربول) – دوسان تاديتش (أياكس) – رحيم سترلينج (مانشستر سيتي) - دافيد نيريس (أياكس)

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