كرة يد - وفاة زميلتها من أبرز الأسباب... قائدة سيدات يد الأهلي تتقدم بطلب الاعتزال

أعلن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي أن مي هشام قائدة الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي تقدمت بطلب للجهاز الفني للاعتزال واعتبار الموسم المنصرم هو الأخير.

وأضاف أن طلب اللاعبة وصله بالفعل وسيتم عرضه على مجلس إدارة النادي في اجتماعه المقبل وتكريم اللاعبة بالشكل الذي يليق بتاريخها، مؤكدا أنها واحدة من نجوم النادي الذين قدموا الكثير لخدمته وإسعاد جماهيره.

وأوضح أن مجلس إدارة النادي لا يتأخر على تكريم أبنائه المخلصين في مختلف الألعاب، مؤكدا أنها واحدة من العناصر المميزة في تاريخ اللعبة بالنادي.

من جانبها قالت مي هشام كابتن سيدات يد الأهلي:"إن هناك عدة أمور خاصة كانت وراء قرار الاعتزال، وتقدمت بطلبي للجهاز الفني لرفعه لإدارة النشاط الرياضي بالنادي".

وأوضحت إن وفاة نور كمال حافظ لاعبة الفريق مؤخرا كان أحد الأسباب في رغبتها عدم استكمال مشوارها لكرة اليد بالإضافة إلى ارتباطها ببعض الظروف الخاصة التي تجبرها على السفر لمدة 6 شهور خارج مصر.

وتعد بطولة الدوري العام لكرة اليد سيدات هو اللقب الأخير لمي هشام في الموسم المنصرم قبل إعلان اعتزالها، إذ أنها ساهمت في حصد عديد الألقاب للأهلي طوال مشوارها.

اقرأ أيضا:

بالفيديو - أفضل أيام حياتك يا صلاح.. ليفربول بطل أوروبا

صلاح عن هدفه في النهائي: سددت ركلة جزاء أوصلتنا لـ كأس العالم.. اعتدت على تلك الأمور

مورينيو: تتويج مصر بأمم إفريقيا = منافسة صلاح على الكرة الذهبية

ثنائي ليفربول يدخل قائمة ذهبية يتزعمها مدرب الكاميرون

صلاح بعد التتويج: ضحيت بالكثير من أجل مسيرتي.. أخيرا لعبت 90 دقيقة في النهائي